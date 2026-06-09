El Gobierno niega indicios jurídicos para imputar al PSOE en el caso Leire Díez o citar a Sánchez como testigo

El Gobierno sigue acotando la presunta trama del caso Leire Díez para boicotear las investigaciones contra el Gobierno a la exmilitante y, con ciertas dudas, al ex secretario de Organización, Santos Cerdán. Por todo ello mantienen su total respaldo a figuras sobre las que se ha puesto el foco de la investigación, como la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, llamada como testigo, o la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por haber intercambiado mensajes o mantenido encuentros. Según defienden fuentes de Moncloa, basándose en lo conocido hasta ahora del sumario, “a nivel jurídico no hay ningún indicio” para imputar al partido o, incluso, para llamar como testigo al presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Lo contrario, deducen, abriría un espacio de inseguridad jurídica que dicen no contemplar.

“Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente del Gobierno con Leire Díez. Nunca ha conocido ni avalado ni fue informado de las andanzas” de la conocida como “fontanera” de Ferraz, ha trasladado tajante la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en referencia a la anotación en una agenda sobre una reunión con las siglas “P. S.” en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. De saberlo, ha añadido, “nunca lo hubiera tolerado”.

Sobre la citación de la presidenta del PSOE, la también ministra de Seguridad Social se ha limitado a mostrar respeto al procedimiento y asegurar “máxima colaboración” con la justicia. En el Ejecutivo insisten en su “pleno respaldo” a Narbona y defienden que en el intercambio de mensajes con Díez no se deduce nada delictivo. Al igual que en el caso de Mercedes González.

Un ministro socialista ponía la mano en el fuego por la presidenta del PSOE al tildarla como una persona “intachable”. “Estoy seguro de que jamás haría nada ilícito o inmoral”, apuntaban estas mismas fuentes para calificarla como “la persona más seria del mundo”.

Sánchez ya defendió el pasado viernes tanto a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona para plegarse a sus explicaciones. Sobre Narbona, concretamente, apuntó que "se está haciendo referencia a una reunión que ya se conocía, no hay nada grave ni malo y por tanto pleno respaldo a la presidenta del PSOE". En lo que respecta a la directora de la Guardia Civil manifestó "confianza en su profesionalidad y honestidad".

A la espera de querella

Si bien reconoció su “preocupación” con los hechos investigados, sin restarles gravedad, el jefe del Ejecutivo se centró en desmarcarse del caso Leire Díez y negó haber tenido cualquier conocimiento sobre sus actividades. "Ni nunca avalé, ni nunca tuve conocimiento de algo que no hubiera tolerado", explicó antes de participar en la cumbre UE-Balcanes Occidentales, que se celebró el pasado viernes en Tivat (Montenegro).

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