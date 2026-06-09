El juez se blinda ante posibles nulidades en el caso contra Zapatero: pide a EE.UU permiso para usar el móvil con los mensajes clave

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama solicitó el pasado viernes a las autoridades judiciales de EEUU "autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español de la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas". Se trata de un exdirectivo de Plus Ultra al que la exfiscal general de Venezuela ya vinculó en su día a negocios irregulares del depuesto presidente Nicolás Maduro, ya que en este dispositivo se contienen mensajes clave en la investigación abierta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionado con el rescate de Air Europa.

En su resolución, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO, el magistrado pide expresamente "cooperación jurídica internacional a las autoridades de Estados Unidos, interesando la autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español", del contenido del teléfono, lo que parece adelantar cualquier movimiento que pueda realizar la defensa del expresidente socialista con el objetivo de anular esta prueba.

Como ya señalaba en su auto de entrada y registro del despacho de Rodríguez Zapatero e informó este periódico, el contenido del móvil de Reyes Rojas fue puesto a disposición de Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) mediante oficio con fecha del pasado 18 de marzo. "Para la efectividad de lo acordado líbrese comisión rogatoria, que será remitida a través de la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional, y tramitada con la colaboración de Eurojust" agrega ahora el juez.

Uno de los mensajes refleja, por ejemplo, lo que le contó otro responsable de Plus Ultra Raif El Argie, a Reyes Rojas tras mantener un encuentro con el entonces secretario de Estado Pedro Saura. "Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete, Francisco Ferrer. Reunión agradable, distendida. Lógicamente, se notaba que nos han recibido por "altas" recomendaciones (...) Transportes no decide las compañías que se pueden acoger a la ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir, las solicitudes. El papel del ministerio, será únicamente, “hablar” bien de la compañía, que en nuestro caso lo tenemos asegurado. Abrazo. Roberto&Julio". Reyes respondió: "Sí bro. Nuestro pana Zapatero detrás".

Para llevarlos a juicio

La HS es la principal agencia federal de investigación encargada de los delitos transfronterizos que amenazan la seguridad del país norteamericano. Calama agrega en su resolución sobre los datos aportados por esta agencia que el material "ha sido utilizado hasta la fecha como elemento de investigación, si bien, dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, resulta necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales".

Imagen de los directivos de la aerolínea Plus Ultra detenidos y puestos en libertad con cargos. / Efe

Agrega que la cooperación judicial ha permitido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acceder a información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos "mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones, en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa, Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal".

Se trataba de "identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos", según Calama, que añade que una de las líneas de investigación es la que afecta a Rodolfo Reyes Rojas.

Aportados cinco años después

Este exdirectivo está investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank, respecto del cual HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente orientada a contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales, constituyendo material probatorio que la agencia norteamericana considera que pudiere tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra. Son estos datos los que fueron puestos a disposición de las autoridades españolas el pasado marzo, cinco años después.

Noticias relacionadas

Según recuerda el juez, la cooperación jurídica internacional permite usar la información obtenida en el teléfono de Reyes Rojas y permite su utilización "en condiciones equiparables a las de la prueba practicada en España". Es a estos efectos que ha decidido ahora acudir a las autoridades de Estados Unidos, a través de los mecanismos formales de cooperación internacional, y pedir su autorización expresa.