Mañueco afronta su tercera investidura para un tercer gobierno en coalición, el segundo con Vox

Alfonso Fernández Mañueco afronta este martes, 9 de junio, su tercera investidura como presidente de la Junta de Castilla y León tras el acuerdo de gobernabilidad suscrito el pasado miércoles, 3 de junio, con Vox que dará paso al tercer gobierno en coalición del dirigente 'popular', el segundo con los de Santiago Abascal, socios de gobierno en la primera mitad del mandato precedente.

Con su investidura, Fernández Mañueco encarará además el que puede ser su último mandato como presidente de la Junta de Castilla y León ya que, salvo modificación o derogación de la norma o convocatoria muy anticipada de nuevas elecciones, la Ley del Estatuto de los Altos Cargos en vigor y aprobada en 2016 por el último gobierno de Juan Vicente Herrera limita a ocho años la permanencia en un cargo --Mañueco fue investido por primera vez el 9 de julio de 2019 y tomó posesión tres días después--.

Fernández Mañueco será elegido presidente de la Junta con los votos a favor del Grupo Popular, con 33 escaños, y del Grupo Vox, con 14, ya que previsiblemente el resto de los partidos en la oposición votarán en contra, como han confirmado ya el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, y la del Grupo Mixto y procuradora por UPL, Alicia Gallego, mientras que el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, situó su voto en el mismo sentido de rechazo. "Mucho tendría que cambiar el pacto --PP y Vox--", manifestó tras la Junta de Portavoces del pasado viernes.

En concreto, el pleno de investidura comenzará a las 12.00 horas con la intervención, sin límite de tiempo, del candidato a la citada investidura, Alfonso Fernández Mañueco, y se reanudará a las 16.00 horas con la intervención del Grupo Socialista al que seguirán el resto de menor a mayor --Grupo Mixto, Vox y PP-- con 30 minutos para la primera intervención y 10 minutos para la réplica, mientras que Fernández Mañueco podrá responder de forma individual o agrupada, de nuevo sin límite de tiempo. Los tres partidos integrantes del Grupo Mixto --UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila-- compartirán el tiempo de forma proporcional a su representación parlamentaria --tres procuradores el primero y uno los otros dos-- por lo que dispondrán de 18, 6 y 6 minutos en la primera parte y de 6, 2 y 2 en la segunda.

Presidente desde 2019

Fernández Mañueco fue elegido presidente de la Junta de Castilla y León por primera vez en julio de 2019 tras el acuerdo de gobierno con Ciudadanos con el que formó su primer gabinete en coalición. La ruptura de aquel gobierno en diciembre de 2021 y el adelanto electoral a febrero de 2022, tras el que conformó el segundo gobierno que sí llegó a su fin --primero con Vox y luego en solitario-- permiten a Fernández Mañueco volver a concurrir a la investidura ya que no ha superado al plazo límite de los ocho años consecutivos como jefe del Ejecutivo.

En concreto, la disposición adicional primera de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León de noviembre de 2016 estipula que las personas que hayan ostentado durante ocho años la Presidencia de la Junta de Castilla y León o la Presidencia o titularidad de alguna de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León no podrán ser propuestas para su reelección en la misma institución. De no derogarse la ley del Estatuto del Alto Cargo Fernández Mañueco también podría volver a concurrir a la Presidencia de la Junta con un adelanto muy anticipado de las elecciones que, según establece el artículo 37 del Estatuto de Autonomía, no podrá convocar en ningún caso comicios antes de que transcurra un año desde la anterior disolución de la Cámara --fue el 19 de enero de 2026-- ni durante el primer período de sesiones de la Legislatura.

Tercer debate para el tercer Gobierno

Tras el acuerdo firmado el pasado miércoles con Vox, Fernández Mañueco afrontará este martes su tercer debate de investidura para el que cuenta con el voto favorable de los 33 procuradores del PP y los 14 de Vox, su socio de gobierno, que le garantizan salir elegido por mayoría absoluta en la primera vuelta --la mayoría absoluta en la XII Legislatura está fijada en 42 votos--.

Fernández Mañueco consiguió la confianza de las Cortes por primera vez para formar gobierno el 9 de julio de 2019 con los 29 votos a favor del PP y los 12 de Ciudadanos y la abstención de Por Ávila y Vox. El 'popular', que había perdido esas elecciones --ganó el socialista Luis Tudanca con 35 escaños-- logró cerrar un acuerdo de Gobierno con la tercera fuerza en el hemiciclo, Ciudadanos con el que formó su primer gobierno en coalición que rompió en diciembre de 2021. Castilla y León sólo había vivido una situación de coalición con el 'popular' Jesús Posada que dio entrada a dos consejeros de CDS entre 1989 y 1991.

El segundo debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco tuvo lugar el 11 de abril de 2022 cuando fue reelegido presidente de la Junta de Castilla y León con el único apoyo en este caso de los 31 procuradores del PP, ganador de los comicios, y los de 13 Vox y el rechazo del resto de los partidos con representación en el Parlamento. El gobierno de coalición PP y Vox se mantuvo hasta julio de 2024 cuando los de Santiago Abascal salieron de todos los gobiernos autonómicos. Desde entonces, Fernández Mañueco ha gobernado Castilla y León en solitario y en minoría.

Séptimo presidente

Con su toma de posesión en julio de 2019 Fernández Mañueco se convirtió en el séptimo presidente de la historia de Castilla y León, tras los socialistas Demetrio Madrid y José Constantino Nalda y los 'populares' José María Aznar, Jesús Posada, Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, que había ocupado este cargo a lo largo de 18 años durante los que tomó posesión en cinco ocasiones.

Según establece el Reglamento de las Cortes, la sesión de investidura comenzará por la lectura de la propuesta por uno de los secretarios de las Cortes y a continuación el candidato a la investidura expondrá sin limitación de tiempo el programa del Gobierno que pretende formar y solicitará la confianza de las Cortes de Castilla y León. Y según establece el artículo 17.3 del Estatuto de Autonomía, para ser elegido presidente de la Junta de Castilla y León el candidato, que tiene que ser procurador, deberá obtener la mayoría absoluta en primera votación, que tiene garantizada tras el acuerdo con Vox. Una vez obtenida la investidura del candidato, el presidente de las Cortes lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento como presidente de la Junta de Castilla y León, y al Gobierno de la nación.