Mercedes González no comparecerá este jueves en el Senado como pedía el PP por el dispositivo de seguridad del Papa

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no comparecerá este jueves en el Senado, como ha confirmado el portavoz socialista, Juan Espadas, por el amplio dispositivo de seguridad que mantiene el instituto armado para garantizar la seguridad de la visita del Papa a España.

Según ha asegurado Espadas, la comparecencia "no va a ser finalmente muy tarde, será en los próximos días". Fuentes socialistas explican a este diario que será, probablemente, la próxima semana. "La seguridad de todo el dispositivo que se está llevando a cabo con la visita de Su Santidad el Papa requiere de todos y cada uno de los elementos de coordinación de seguridad, en los que está, obviamente, la directora general de la Guardia Civil", ha explicado este martes el portavoz socialista.

La comisión de Interior del Senado citó a González a una comparecencia urgente para que dé explicaciones sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez.

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El PSOE ha acusado al PP de convertir el Senado en "un sub Poder Judicial paralelo" por estar citando a declarar a todas las personas que van saliendo en distintas investigaciones judiciales, con lo los populares están perjudicando la labor de la justicia. "El PP debe priorizar dejar trabajar a la justicia", ha dicho Espadas.