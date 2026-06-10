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Mazón, a los consellers la mañana de la dana: "Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente"

El entonces president pidió a los consellers que estuvieran pendientes de sus competencias a primera hora de la mañana y ya no volvió a escribir en el grupo del Consell durante la jornada.

El expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en Les Corts Valencianes.

El expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en Les Corts Valencianes. / Germán Caballero / LEV

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Pablo Plaza

València

"Hoy Mazón no estará muy tranquilo", reconoce una de las personas conocedoras de los mensajes del grupo de Whatsapp del Consell el día de la dana. La vicepresidenta y la que fuera consellera de Servicios Sociales durante la catástrofe, Susana Camarero, ha accedido este miércoles a entregar a la jueza de la dana los wasaps que se cruzaron aquel 29 de octubre en ese chat, conformado por el president de la Generalitat en ese momento, Carlos Mazón, y el resto de miembros del Gobierno valenciano.

Hay alguna intervención que no deja en muy buen lugar al exjefe del Consell, todavía diputado del PP en Les Corts Valencianes, tal como reconocen las mencionadas fuentes. Según los mensajes de aquella mañana, a los que ha tenido acceso Levante-EMV, Mazón instó a sus consellers a "inundar de datos a los medios". Una estrategia que, según explicó el todavía jefe del Consell en esa conversación, "desprende sensación de estar alerta que te cagas". "Y a la gente le calma, que es lo importante", añadió.

Son mensajes que tuvieron lugar antes del pleno del Consell de aquella mañana, sobre las 8 y cuarto. La consellera Salomé Pradas informó de que se acababa de decretar el nivel 1 de emergencia en la Ribera Alta, donde "está pegando más fuerte", señalaba Pradas. Fue entonces cuando Mazón pidió a los consellers que estuvieran pendientes de sus competencias.

"Cada uno que esté atento, vamos a dar datos parciales todo el día si se puede", ordenó Mazón a los compañeros de Gobierno. En ese sentido, aparece una petición de información al conseller de Educación José Antonio Rovira sobre la cancelación de clases. Al homólogo de sanidad, Marciano Gómez, y a Camarero les solicita que estén atentos "a goteras e incidentes en los centros". A partir de ese momento, el expresident ya no volvió a escribir en ese grupo en toda la jornada.

Prada y otros consellers informaron a lo largo de la jornada

A lo largo de la conversación, la entocnes consellera de Interior, Salomé Pradas, iba informando de las actualizaciones en lo relativo a la emergencia como la elevación de la alerta a nivel rojo cerca de las 10 de la mañana o la activación de las alertas hidrológicas tanto en el río Magro como en el barranco del Poyo. El resto de consellers también hacen sus aportaciones, como el de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, pasando un estado de las carreteras afectadas. "Tenemos inundada e inutilizada la ITV de Utiel. Activando el plan de contingencia", informa también la entonces consellera de Industria, Nuria Montes, a las 15.17 horas.

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A las 18 horas, Mus interviene para explicar que en Ferrocarrils de la Generaltiat Valenciana (FGV) había "incidencias variadas que se van solventando", la más importante, "el cierre del tramo entre Picassent i Castellò por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no sólo hoy sino en los próximos días". "En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un un tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local", explica el conseller.

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