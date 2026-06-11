El juez autoriza a la UCO rastrear las cuentas de González Amador por sus negocios con el grupo Quirón

El juez Antonio ha dado un fuerte impulso a la investigación abierta al empresario Alberto González Amador por presuntos delitos de corrupción relacionados con su vinculación económica al grupo Quirón Salud. Así, en una resolución a la que ha tenido acceso El Periódico, ordena a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil requerir hasta a 16 entidade bancarias "información relativa a los movimientos y saldos que obren en sus bases" relativas a las determinadas personas y productos bancarios.

Las diligencias se enmarcan en una segunda investigación abierta a la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, independiente de los delitos de fraude fiscal y falsedad documental por los que será juzgado por un juez de lo Penal de Madrid. El pasado mes de abrl la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la procedencia de la investigación dirigida a determinar si, a través de la compra en diciembre de 2020 -- por medio millón de euros-- de la empresa Círculo de Belleza a la esposa de un directivo de Quirón se encubría en realidad una comisión para obtener contratos de esta sociedad.