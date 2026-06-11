El juez Zamarriego pregunta a la Fiscalía si cita a declarar como testigo a Salvador Illa en el caso Leire Díez

El titular de la Plaza 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Arturo Zamarriego, ha solicitado a la Fiscalía de Madrid que dé su opinión sobre si el president Salvador Illa debe ser llamado declarar en el caso Leire Díez, tal y como ha reclamado Vox, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, que previsiblemente será asumido en su totalidad por la Audiencia Nacional.

Así consta en una providencia con fecha de 10 de junio, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en la que el primer juez que abrió una investigación a la denominada 'fontanera' del PSOE tramita varias peticiones que tiene pendientes en su juzgado. Entre otras cuestiones, anuncia que decidirá si acepta las ampliaciones de querella interpuestas: la de la asociación Hazteoír.org contra el PSOE y otra de Vox contra otros implicados en posibles sabotajes a causas judiciales como son el abogado Jacobo Teijelo o el empresario Alejandro Hamlyn.

En la parte de la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional --que ha impulsado de forma definitiva este procedimento al ordenar la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede socialista de Ferraz-- se ha acordado solicitar Agencia Española de la Administración Tributaria (AEAT) que elabore un informe que contenga información de los movimientos bancarios del PSOE durante los ejercicios de 2024 y 2025, el periodo que coincide con la actividad de la supuesta 'fontanera' Leire Díez.

Publicidad electoral

El juez rechazó acordar las mismas medidas para el PSC, (algo que reclamaba la Fiscalía) si bien accedió a reclamar las relaciones comerciales que el partido en Cataluña pudiera haber mantenido con el Grupo IKI, y a este respecto se reclamó la citada empresa la aportación de contratos, facturas, justificantes de pago, resultados de los servicios recibidos y cualquier otra información al respecto.

El interés por esos datos parte de la facturación a la empresa Iki Group Comunications de la inserción en el medio digital Crónica Libre --vinculado a Leire Díez-- de publicidad de una campaña del PSOE en Cataluña para las Elecciones Europeas de 2024 por un total de 18.125 euros. Los investigadores creen que se pudo alimentar económicamente a la trama de la "fontanera" mediante el pago de precios inflados por insertar publicidad electoral en esta página web informativa.

En este sentido, los socialistas catalanes aseguran que, "al menos desde 2012, desde que hay registros, el PSC no ha mantenido ni mantiene ninguna relación contractual con la empresa Iki Group Communications" y que "es rotundamente falso que se haya contratado con la empresa 'Crónica Libre'", tal y como han comunicado a la autoridad judicial.

Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla. / Matias Chiofalo - Europa Press

Por otra parte, el pasado 3 de junio el secretario general de Vox Ignacio Garriga anunció durante la sesión de contra en el Parlament el interés de su formación en solicitar la declaración de Illa en los tribunales en relación con la actividad de Puente China España Comercio S.L., que pasó pasó a convertirse en proveedora de material sanitario durante la pandemia y recibió contratos por valor de 21 millones de euros del Ministerio de Sanidad cuando Illa estaba al frente del departamento.

Prórroga de la investigación

Ese mismo día, la fiscal adscrita a la causa del juez Zamarriego sobre Leire Díez interesó una prórroga de seis meses de las investigaciones al estar aún pendiente la entrega de determinada documentación sobre la actividad de esta mujer.

En el mismo escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la fiscal recordaba que también está pendiente de entregarse la transcripción del encuentro que uno de los objetivos de la trama, el fiscal Ignacio Stampa, realizó durante un encuentro con Díez y otras personas dirigido a sacarle información negativa sobre su jefe, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón.

Una providencia dictada por el juez de instrucción número 9 con fecha de este miércoles señala que se dará respuesta al fiscal sobre esta petición de pórroga y se le trasladan varias peticiones de las partes para que las valore, como son la petición para citar a Illa, o el escrito del juez jubilado Manuel García-Castellón en contra de su expulsión del procedimiento.