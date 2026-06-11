PP y Vox avanzan en Andalucía hacia un pacto lento, caliente y casi inevitable

Empieza el baile y suena la canción del verano. "Despacito, suave, suavecito". Si alguien pensaba que PP y Vox iban a escenificar su acuerdo en Andalucía a la primera, se equivocaba. El cortejo ha comenzado y será un amor a fuego lento, cocinado con la temperatura de altos hornos con la que convivimos los andaluces desde hace días. Quieren un acuerdo rápido, con la posibilidad de que Juanma Moreno sea investido presidente de Andalucía a mediados de julio, pero eso, admiten desde el PP, es solo un deseo.

La sesión constitutiva del Parlamento andaluz fue tediosa, pero sencilla. El PP logró hacerse con la mayoría absoluta que no obtuvo en las urnas. De los siete puestos de la Mesa de la Cámara, se quedó con cinco. Está mejor representado, con más sillones, que cuando tenía mayoría absoluta. Vox no quiso negociar nada más. El PP ha salido ganando, aunque posiblemente habría preferido convencer a sus futuros socios de que le bastaba con algún puesto en el órgano rector del Parlamento andaluz y cerrar ya todo el paquete de la investidura. Los de Santiago Abascal dejaron claro que la Cámara les interesa entre poco y nada y que quieren acordar primero las medidas que se deben impulsar desde el Gobierno.

El control de los tiempos

El grupo popular controlará los tiempos del debate y la agenda. Tener el control sobre las votaciones de la investidura es clave. El próximo 29 de junio, lunes, se cumplen los quince días para que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, reciba una propuesta de candidato a la presidencia de la Junta. Ese día tendrá sobre la mesa el nombre de Juanma Moreno. Lo lógico es pensar que no convocará una votación hasta que haya un acuerdo cerrado o, al menos, encarrilado. Para el PP, lo deseable es que sea a mediados de julio. En realidad, no hay plazos establecidos. Existe un vacío. Si se quisiera demorar la votación porque no hay acuerdo hasta septiembre, podría ocurrir. "No es lógico", insisten en las filas de Moreno.

Una vez que se vote, se activa la cuenta atrás y el cronómetro empieza a correr. Dos meses después, de forma automática, se disuelve el Parlamento y Andalucía iría a unas elecciones autonómicas repetidas. Podrían celebrarse en otoño. Ni PP ni Vox contemplan ahora ese escenario. El mensaje es que habrá acuerdo, aunque los populares temen que Abascal los haga sufrir más de la cuenta. Ese es ahora el poder de Vox. Es su momento: puede disfrutar de que tiene los dos votos que dan la presidencia de la Junta a Moreno. Depende de la extrema derecha que haya Gobierno en Andalucía. Y van a querer que a nadie se le olvide.

¿Consejerías? Esa es la cuestión

Además de eso, ¿qué quieren? Los de Abascal juegan al despiste. Desde Madrid insinúan que no quieren sillones. Hablan en condicional. Podrían no querer entrar en el Gobierno andaluz. O podrían exigir lo mismo que en Extremadura, Aragón y Castilla y León: un mínimo de tres consejerías en el Ejecutivo autonómico. Vox en Andalucía no dice ni que sí ni que no a tener consejeros con Moreno de presidente. En el PP no los quieren en el Gobierno pero hablan de "cordialidad", aseguran que todo va "bien" y se muestran tranquilos ante la posibilidad de un acuerdo próximo, aunque admiten que no saben si la negociación se irá a agosto o septiembre. Será lo que diga Bambú, la sede de la dirección nacional de Vox. Lo único que sí dejan claro es que Moreno tendrá que tragar con la prioridad nacional. A partir de ahí, podrá ser más o menos disfrazada. En los acuerdos anteriores con el PP, la literalidad de lo que eso supone sobre los inmigrantes es común.

En la pista de baile por el PP están Juanma Moreno; Antonio Repullo, secretario general del PP-A; y Antonio Sanz, el hombre fuerte del Gobierno, que entre incendio e incendio, plan de verano y contrataciones del Servicio Andaluz de Salud, tendrá que sacar tiempo, no se sabe de dónde, para sentarse en la mesa. Tres hombres. Por Vox, el candidato, Manuel Gavira, junto a Montserrat Lluis, desembarcada desde la cúpula de Madrid y convertida en la persona de confianza de Abascal para decidir en los territorios. Es un perfil duro: periodista que dejó la COPE para sumarse al partido y a quien los críticos atribuyen las decisiones más difíciles sobre expulsiones y purgas, sin que le tiemble el pulso. Se sienta también otra pieza clave en Vox Andalucía, una persona a medio camino entre el grupo andaluz y la dirección nacional: Javier Bazán. Desembarcó en marzo de 2025 como coordinador general de Vox Andalucía. Cordobés, de confianza del estratega Kiko Méndez-Monasterio, formó parte del Gobierno valenciano antes de la ruptura con el PP y fue asesor en el Congreso. Su presencia en el Parlamento andaluz ha garantizado que la dirección nacional mantenga en todo momento el control directo sobre la organización andaluza.

La vigilancia de Génova que Andalucía niega

El PP andaluz desmiente que Génova vaya a estar en las negociaciones. Desde la dirección de Alberto Núñez Feijóo dijeron días atrás que Miguel Tellado o Marta Varela, ambos en el núcleo duro del gallego, estarían presentes cuando se aborden temas nacionales. Lo harán de forma presencial o telemática. Igual, explican, que ocurrió en el resto de comunidades donde ya hay acuerdo.

Para la izquierda, todo está pactado y estos desencuentros no son más que parte de la estrategia de Juanma Moreno para tratar de que su imagen de político de centro moderado sufra lo menos posible si concede a Vox primero la prioridad nacional y después otras banderas ideológicas. Hablan de "teatro" y dan por hecho que el pacto está cerrado y que se rubricará en agosto, con pocos focos y mucha gente desconectada, disfrutando de sus vacaciones.

Muchos querrían que el eslogan fuera el de prioridad vacacional y no el de prioridad nacional. En el Parlamento andaluz había ese sabor tan bonito de las primeras veces. Con cosas raras. El salón de plenos en obras y una sala provisional que han conseguido dejar decente, pero que dista mucho de la solemnidad del original, antigua iglesia del Hospital de las Cinco Llagas. Quizás eso afianzó la idea de que la Mesa votada ayer es también provisional. De transición. Que se podría cambiar cuando haya un acuerdo definitivo con Vox para darle a los de Abascal mejores sillones.

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Empieza el baile del verano. De momento, PP y Vox se pisan poco, se miran mucho y avanzan despacio. Pero todos en el Parlamento saben que, antes o después, acabarán bailando juntos. Y si no podemos bailar en la playa, que sea en la Cámara, pese a los cuarenta grados inmisericordes.