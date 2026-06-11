PP y Vox retoman su relación: arranca la tercera legislatura de Mañueco

Desde que Vox acuñara el término de prioridad nacional, este se ha convertido en el concepto "de moda", y en el que a la vez más dudas genera, siendo (casi) el principal protagonista del acuerdo de gobernabilidad que han firmado el PP y los de Santiago Abascal para dar la Presidencia de Castilla y León al popular Alfonso Fernández Mañueco. Cargo del que, tras haber sido investido el martes por las Cortes (con el apoyo de los procuradores de PP y Vox y el voto en contra de PSOE, UPL, Por Ávila y Soria Ya), toma posesión hoy a las 12.00 horas en el Hemiciclo.

Un acto en el que Mañueco estará respaldado por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por varios presidentes autonómicos como los dos que le han precedido en su acuerdo con Vox: María Guardiola, de Extremadura y Jorge Azcón, de Aragón. Habitualmente, acude en representación del Gobierno de España un integrante del Ejecutivo, además de dirigentes nacionales de los partidos y expresidentes de la Junta.

Una puesta de largo a la que no acudirá el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero sobre la que sí se ha pronunciado en redes sociales: "Castilla y León ha elegido a un buen presidente", ha dicho. Un líder autonómico que lleva desde la campaña electoral incidiendo en que la comunidad "está mejor que hace cuatro años" gracias a las medidas que ha puesto en marcha su Gobierno, y que va a trabajar "para seguir mejorando".

Mañueco saluda a Pollán durante la sesión de las Cortes del martes. | J. L. F. (ARCHIVO)

Y mientras se pone en marcha el nuevo Ejecutivo en el que se ha reactivado "el amor" que resultó fallido la Legislatura pasada entre PP y Vox, la atención informativa sigue centrada en el arraigo "real, verificable y duradero" que conlleva la prioridad nacional. Un concepto que ahora desde ambos partidos insisten en comparar con el empadronamiento para justificar "que no es nada nuevo".

Desde el PP aseguran que en todo momento se cumplirá la ley y que se irán tomando decisiones "medida a medida", y Vox resume la prioridad nacional diciendo que es "sentido común". Una posición totalmente contraria a la del PSOE. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, incluso ha augurado en el Congreso que "la Justicia va a parar los pactos contrarios a los derechos humanos".

El hasta ahora portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, incidía en que la prioridad del Gobierno es "garantizar los derechos de las personas de la comunidad autónoma". Por ejemplo, en el caso sanitario, Carriedo asegura que la asistencia a los menores, las mujeres embarazadas y las urgencias "para todas las personas" están garantizadas. Además, defendía que el Ejecutivo no está en contra de la inmigración: "Lo mejor es que las personas vengan a trabajar, a integrarse social, laboral y culturalmente", sentenciaba Carriedo, porque en ese caso "serán bienvenidos".

Pero en el acuerdo de gobernabilidad hay otras muchas medidas y conceptos a tener en cuenta, como la apuesta por políticas que faciliten el acceso a la vivienda o la bajada de impuestos, en especial para el medio rural.

En el amor siempre hay cesiones (y concesiones), y de momento parece haber buena relación entre Mañueco y el futuro vicepresidente primero, Carlos Pollán (hasta ahora portavoz de Vox en las Cortes).

Un vicepresidente que se espera más moderado que lo que fuera Juan García-Gallardo, y que tiene ya interiorizado su nuevo rol. Así lo demostró en el debate de investidura del martes, al que llegó rodeado por todos los procuradores de su formación y en el que durante su intervención ya habló en varias ocasiones en nombre de la Junta de Castilla y León.

Nuevo gabinete

Tras la toma de posesión, el ya presidente por tercera legislatura consecutiva tendrá que informar de la estructura y composición del nuevo gabinete con el que trabajará para cumplir un acuerdo de gobernabilidad que promete "cuatro años de estabilidad en los que la comunidad autónoma aprobará sus presupuestos".

Fernández Mañueco puede contar con los actuales consejeros del PP porque cumplen con la Ley del Estatuto de los Altos Cargos, ya que ninguno lleva ocho años en el mismo Departamento; pero habrá cambios. Así lo ha deslizado Carriedo: "El nombramiento de los miembros del Gobierno ocupará en las próximas horas al presidente, que tiene que hablar con personas que salen, y con otras que entran".

Entre las incorporaciones al equipo de Gobierno suena María Pardo, la hasta ahora directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

De momento no se ha confirmado ningún nombre de forma oficial, aunque en el caso del Pollán no hay lugar a dudas: será vicepresidente primero, y, previsiblemente, consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Esta formación también dirigirá los departamentos de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, así como Cultura, Turismo y Deporte, para lo que este partido podría contar con Pedro Medina, que ya ha sido alto cargo de la Junta, y con el procurador por Valladolid, Alberto Díaz Pico.

El Partido Popular mantendrá la Portavocía del Gobierno autonómico, así como la Vicepresidencia segunda, sin cartera, pero con competencias en Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil; y que todo indica que será para la zamorana Isabel Blanco.

También ostentará las áreas de la Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía (que gestionará los incendios forestales); Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social y Educación.

Esta estructura introduce novedades, ya que habrá dos vicepresidencias y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio distribuye sus competencias entre Medio Ambiente, Agricultura y la Vicepresidencia segunda. Lo mismo ocurre con Familia e Igualdad de Oportunidades, que se divide entre la Vicepresidencia segunda, la Consejería de Desregulación y la de Sanidad. También se modifica la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que incorpora Universidades, mientras Movilidad añade como apéndice la Inteligencia Artificial.

Una nueva estructura cuyos engranajes están acabando de encajar y que el tiempo demostrará si las segundas partes tienen un mejor resultado.