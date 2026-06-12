Feijóo pide elecciones a Sánchez y urge a una "reconstrucción nacional" ante el actual "nivel de degradación"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que nunca pensó enfrentarse a un "nivel de degradación" como el que hay actualmente en España y por eso ha urgido a una "reconstrucción nacional".

En un encuentro organizado por el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, el líder del PP ha dicho que su partido "es la única alternativa".

Ha asegurado Feijóo que este día jugaba "en casa, como el Celta", y no ante desconocidos, sino invitado nuevamente al Círculo de Empresarios por poder "garantizar uno de los activos más importantes, la confianza, que no se proclama, sino que se gana o se pierde".

"Aspiro a renovar la confianza que Galicia me dio durante casi 14 años, primero porque quienes ocupan el Gobierno de España no lo merecen, han dilapidado la confianza", ha reflexionado Feijóo.

En su intervención, ha dicho que hoy en la actualidad política "solo hay crónica de tribunales" y ha abogado por "recuperar la política normal, la que gestiona y resuelve problemas concretos".

Feijóo ha citado siete frases literales de Pedro Sánchez, entre ellas que la corrupción actúa como agente disolvente y nocivo y destruye la fe en las instituciones, o la de que atrincherarse en el cargo con una cámara fragmentada y con intereses difíciles de casar debilita la democracia.

El "listón lo puso él mismo", ha dicho el presidente del PP sobre el del Gobierno y, ya retomando sus propias palabras, ha relatado que "nunca" pensó que se "enfrentaría a este nivel de degradación" que hay en el país, que "España necesita con urgencia una reconstrucción nacional que vuelva a hacer de la política una actividad compatible con la decencia", una política que atienda las "demandas" de la gente y afronte la "agenda reformista" que necesita la nación.

El responsable del PP ha defendido "cambiar un Gobierno centrado en su supervivencia" por otro que "se ocupe de las necesidades de sus ciudadanos".

También ha anunciado una "auditoria total para que se sepa la verdad total" de a dónde ha ido a parar todo el dinero que ha recibido España en los últimos años de fondos europeos.

Ha apostado por la reforma fiscal, por una mayor "facilidad administrativa", por unas "reglas claras e instituciones respetadas y decisiones previsibles" o por una "verdadera autopista" para proyectos estratégicos, que no esté "basada en el tráfico de influencias o en conocer al presidente de la SEPI o de la Oficina Económica del Gobierno".

Feijóo ha considerado "necesario" dejar de ver el éxito empresarial como "una sospecha", ya que, según ha indicado, el que crea riqueza no es ningún sospechoso, pero sí debe "cumplir" las reglas, y ha advertido de que la empresa "tampoco es un cajero automático".

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Tras describir ese panorama y las medidas que propone, ha defendido que, "aunque parezca una inconsciencia", es optimista y quiere que los españoles también lo sean porque está convencido de que "juntos" se puede construir una "España mejor".