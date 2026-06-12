El TJUE sentenciará sobre la ley de amnistía el 16 de julio

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá el próximo 16 de julio si la ley de amnistía cumple con la legislación comunitaria y si la malversación que se atribuye al expresident Carles Puigdemont -y también a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig- es amnistiable. Junts espera que entonces el Tribunal Constitucional dictamine sobre los recursos de amparo de los tres procesados y puedan regresar definitivamente a Catalunya. El resultado del fallo no se sabrá hasta entonces, pero las conclusiones del abogado general de la UE fueron claras. Su aval al grueso de la amnistía da esperanzas al partido de Puigdemont, ya que en la mayoría de los casos el TJUE dictamina en el mismo sentido o, al menos, lo toma en alta consideración.

Hasta ahora el TC ha resuelto negativamente las solicitudes presentadas por el expresident pidiendo que se levantara su orden de detención mientras se estudia el fondo de la cuestión. La justificación de los magistrados es que adoptar cualquier decisión sobre esta cuestión anticiparía su fallo definitivo. Esto no debería tener ninguna consecuencia sobre la sentencia final. De momento, la Fiscalía y la Abogacía General del Estado ya presentaron sus conclusiones ante el tribunal de garantías el pasado mes de febrero y ambos se posicionaron a favor de amnistiarles.

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Si finalmente el Constitucional resuelve a favor de los intereses del expresident y decide amnistiarle, entonces el Supremo tendrá el turno final.