Feijóo asume el fin del sanchismo: “Su epitafio está ya escrito: P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido esta mañana el fin de la etapa de Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. “Su epitafio está ya escrito. P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió”, ha asegurado el jefe de la oposición ante los 4.500 asistentes a la romería del PP de A Coruña en O Pino en una soleada mañana de sábado.

Durante su intervención, el jefe de la oposición ha prometido “una limpieza total” cuando acceda al Gobierno, tras vivir en los últimos meses “una serie que se supera capítulo a capítulo”. “Cuando alguien creía que lo de la mujer era insuperable apareció el hermano. Cuando quedamos perplejos con ese enchufe, llegó el Fiscal General. Luego aparecieron Koldo y Ábalos. Por si no fuera ya suficiente nos enteramos de lo de Santos Cerdán. Entonces llega Francisco Salazar, que se marcha a América, dónde se encuentra con la fulgurante carrera que de Rodríguez Zapatero”, ha sintetizado el jefe de las filas populares.

De este modo, el expresidente de la Xunta se ha comprometido en O Pino ha llevar a cabo “una regeneración política, institucional y moral del país” cuando acceda al Gobierno, donde no quedará “ni un cajón cerrado ni una ventana por abrir”. “La limpieza debe ser completa porque lo han podrido todo. Los que venían a limpiar de corrupción han funcionado como una organización criminal”, profundizó Feijóo.

Sin embargo, según aseguró el líder popular, “el objetivo no es cambiar a los suyos por los nuestros” si no permitir que los españoles “recuperen” la normalidad institucional. Así incidió en la necesidad de que el país cuente con unos presupuestos y que el sistema de financiación autonómica se reforme con el objetivo de que “los servicios públicos de todos los españoles mejoren” no como una “compraventa de apoyos parlamentarios”.

“España espera el momento de decir que ya está bien”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que lo ha precedido en el turno de palabra agradeció al líder de los populares su “dignidad y resistencia” durante los últimos cuatro años. “Has aguantado lo que probablemente pocos aguantarían”, aseguró el mandatario autonómico.

En este sentido, Rueda compartió el diagnóstico de su predecesor: “España necesita decencia, dirección y, sobre todo, sentidiño. No podemos estar avergonzados todos los días”. Así, pidió a Feijóo que “coja fuerzas” porque “España está esperando la oportunidad de decir que ya está bien”.

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