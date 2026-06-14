Valtierra, el pueblo de Navarra que aplica la 'prioridad nacional': "Hay inmigrantes que, con las ayudas, ganan más que el alcalde"

Dice Santiago, jubilado, que su nieto entraba al colegio este año y han decidido llevarlo a Arguedas, un pueblo cerca, "porque aquí en su clase iban a ser todo inmigrantes". Por "aquí" se refiere a Valtierra, su pueblo, un pequeño municipio de la ribera navarra, a un paso de las desérticas Bárdenas Reales, donde la ganadería y la agricultura han sido siempre el principal sustento. La inmigración está ayudando a que las explotaciones -principlamente de brócoli, tomate y maíz- se mantengan casi al mismo ritmo de producción de siempre.

"Los españoles no quieren la ganadería, la agricultura tampoco, ni la hostelería, ni el cuidado de los ancianos, por eso tenemos que traer a gente de fuera", razona el alcalde, Manuel Resa, de UPN (Unión del Pueblo Navarro). De los 2.505 habitantes censados 364 son inmigrantes, según los últimos datos del INE, principalmente marroquíes, seguidos de inmigrantes latinoamericanos. "Esto es como era Francia hace 40 años", señala un vecino de toda la vida.

La inmigración, que ha congelado la pérdida de población, no despierta el mismo parecer según a quién le preguntes. "Es que algunos han venido a trabajar a las huertas, pero hay otros que no vienen a trabajar", añade Santiago: "Si es que les dan a una ayuda de 400 euros por venir aquí y luego otros 200 por hijo". Por eso, dice, la medida aprobada por el Ayuntamiento le parece "de primera".

Otro de los requisitos de la ayuda es que el niño que nazca se quede los 20 primeros años de su vida en el pueblo

La medida de la que habla es una ayuda municipal de 4.000 euros por nuevos nacimientos que establece como requisito que uno de los dos progenitores lleve 20 años empadronado en el pueblo y el hijo o hija que nazca adquiera el compromiso de quedarse aquí otros 20. Se trata de una medida "racista, supremacista y xenófoba", según la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, cuyo Ejecutivo, liderado por el Partido Socialista Navarro (PSN), ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la misma.

Manuel Resa, alcalde de Valtierra, en su despacho del Ayuntamiento el pasado miércoles. / JOSÉ LUIS ROCA

Si esta semana Alfonso Fernández Mañueco era investido presidente de Castilla y León asumiendo la cacareada y polémica "prioridad nacional" de Vox, en este pueblo de Navarra ya se aplicaba desde hace más de un año. Su alcalde, de alguna manera, fue precursor. El año pasado, cuando se realizó por primera vez esta convocatoria, el Consejo de Navarra, a instancia del Gobierno foral, ya emitió un dictamen que cuestionaba su legalidad ya que podría generar "efectos excluyentes" sobre determinados colectivos, en concreto inmigrantes, aunque tuvieran su residencia aquí.

"Es de sentido común"

El alcalde, que aparece en el Ayuntamiento subido en la furgoneta municipal -trabaja en la brigada de mantenimiento-, niega la mayor. "No lo entiendo. Lo que estamos haciendo es de sentido común. Estamos en un pueblo con riesgo de despoblación y había que poner algún recurso para frenarlo. El año pasado dábamos 3.000 euros y este año lo hemos subido a 4.000 euros", señala en su despacho, presidido por una foto antigua del pueblo y por cuyo suelo se reparten cajas con los pañuelos rojos de las fiestas que están al caer.

"Dicen que soy xenófobo, pero este año se va a dar la ayuda a tres familias inmigrantes que la han solicitado y cumplen los requisitos", se defiende el alcalde, que señala que el requerimiento de que el niño o niña se quede aquí 20 años tiene una excepción: "que surja algo de fuerza mayor y se tengan que ir". "Ahí no se les pediría el reembolso", aclara.

Varios vecinos de Valtierra echan la partida en uno de los bares de la localidad. / JOSÉ LUIS ROCA

Para Resa, la medida busca ser "efectiva", no como las del Gobierno, dice. "Entre la paga que se les da, más los 200 o 300 euros por hijos escolarizado; el bono social de luz; que van a Cáritas y se les da un paquete de comida; y el alquiler social, que les sale más barato, igual ganan más que yo". Con las condiciones que han puesto en Valtierra, prosigue el alcalde, se evita que "llegue una persona de turno, se empadrone, coja los 3.000 euros de la ayuda y luego se vaya a Pamplona porque allí hay otra ayuda".

"Es discriminatorio"

La medida no ha dejado indiferente a nadie. "A mí me parece mal, hemos venido a hacer nuestra vida aquí, cuantas más facilidades se nos den mejor", asegura la ecuatoriana María Eugenia, que va a buscar a su niño al colegio y lleva aquí 15 años viviendo. "A mí me parece mal, claro, es discriminatorio", asegura una mujer marroquí a la hora de recoger a los niños en perfecto español.

También hay muchos vecinos que la apoyan, reflejando la división que hay en el pueblo políticamente -UPN tiene seis concejales, el PSN cinco-. "Es que algunos cogen la ayuda, están un año y se van, y mi padre, que ha ido a ver si le ayudan a pagar un aparato para oir mejor, que vale un huevo, le han dicho que nada", protesta Daniel, que trabaja en Planasa, la congeladora que es la única gran empresa del pueblo. "Yo no soy ni racista ni xenófoba, pero primero habrá que ayudar a los nacionales que lo necesitan, ¿no?", tercia María Pilar.

Hay que hacer medidas que hagan que la gente se quede. Tenemos que ayudar a la gente de España y a los que lleven un tiempo y aporten lo que tienen que aportar Manuel Resa — Alcalde de Valtierra (Navarra)

"Si no es por los inmigrantes los agricultores no podrían coger las verduras y el colegio no estaría abierto", defiende, sin embargo, otro vecino de unos 40 años que prefiere mantenerse en el anonimato. "Para mí es xenófobo, también hay mucha gente española que no trabaja y vive de las ayudas", sentencia María del Carmen, en el centro del pueblo, cuyas casas, en gran parte, han sido comprada por los nuevos llegados y recuperadas porque estaban en claro deterioro. "Yo estoy encantada con ellos de vecinos".

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Pnorámica de Valtierra, el pueblo de Navarra cuyo ayuntamiento ha aprobado unas polémicas ayudas por nacimiento. / JOSÉ LUIS ROCA

El equipo de Gobierno tiene muy claro que seguirá con la medida, pese a que UPN, su partido, se ha puesto de perfil. "Los alcaldes de la zona que son de UPN sí me apoyan", comenta el alcalde. "No es cuestión de prioridad nacional. Apostamos por los nacimientos para que el pueblo siga vivo, que haya cotizantes, medidas que hagan que la gente se quede en la tierra. Tenemos que ayudar a la gente de España y los que lleven un tiempo y aporten lo que tienen que aportar. Imagínate que llegue uno, coge los 3.000 euros y se los lleva a Marruecos...".