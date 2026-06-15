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Trama del PSOE, en directo: última hora del sumario del caso Leire Díez, trama Santos Cerdán y caso Zapatero
Todas las claves del caso Plus Ultra
Análisis Relevante, Whathefav, Gertru...: Quién es quién en la presunta trama de Zapatero
¿Quién es José Luis Calama, el juez que ha imputado a Rodríguez Zapatero?
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos, citándolo como investigado los próximos 17 y 18 de junio.
A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido. Abrimos un directo para contar toda la información y las claves de los problemas judiciales del PSOE:
Mariano Alonso Freire
El PP, ante una semana de ofensiva contra el PSOE: "Les toca afrontar su carrusel deportivo de la corrupción"
Lunes, comparecencia de Begoña Gómez en los juzgados de la que podría salir con fecha para el juicio oral; martes, comparecencia en la comisión de Interior del Senado de la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, quien deberá aclarar su relación con la 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, tras varias negaciones y vaivenes explicativos sobre los encuentros entre ambas; miércoles, día que como siempre arrancará en lo político con la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, vendrá sin duda marcado por la primera comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama y al final de la semana, el viernes, comparecencia en la comisión de Justicia del Senado de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para dar explicaciones sobre los encuentros que Leire Díez tuvo en su día con el número dos del Ministerio Público, Diego Villafañe, mano derecha del ex fiscal general del Estado inhabilitado por revelación de secretos, Álvaro García Ortiz. El PP, ante una semana de ofensiva contra el PSOE: "Les toca afrontar su carrusel deportivo de la corrupción".
Zapatero afronta su declaración cuestionando la colaboración de EEUU y con el reto de justificar el origen de sus joyas
El juez Calama le interrogará por dos procedimientos penales diferentes, el que le relaciona con una red internacional de blanqueo de capitales y el recién abierto por supuesto contrabando y delito fiscal.
La mujer de Sánchez está obligada a comparecer personalmente este lunes ante el juez
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, se sentará por quinta vez este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, que le imputa cuatro graves delitos de corrupción: tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y corrupción entre particulares, relacionados con una cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y con el presunto uso privado de su asistente en Moncloa.
El juez Peinado ha citado para hoy a Begoña Gómez a una audiencia preliminar
El juez Juan Carlos Peinado ha citado este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una audiencia preliminar a la que tiene "obligación de comparecer" y donde también han sido convocados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en el 'caso Begoña Gómez'. Está previsto que la audiencia preliminar, de cara al juicio con jurado popular que Peinado quiere que se celebre, comience a las 18.00 horas. Inicialmente, la citación era para el 9 de junio, pero Peinado la retrasó después de que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, pidiera un aplazamiento alegando que tenía otro procedimiento que le coincidía con la fecha original. Se trata de un procedimiento al que Gómez, Álvarez y Barrabés tienen la "obligación de comparecer personalmente", bajo "apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública" en caso de que no lo hicieran, subrayó el magistrado en un auto.
Cristina Gallardo
Fiscalía General justifica como un "trámite establecido y habitual" que García Ortiz gestionara una queja contra la jueza del hermano de Sánchez
Fue presentada por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, que intentó personarse en la causa para boicotearla, según los investigadores del caso Leire
Cristina Gallardo
El juez Calama imputa a Zapatero por contrabando y delito fiscal tras la tasación de las joyas encontradas en su despacho
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado abrir una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro practicado el pasado 19 de mayo en su oficina en la madrileña calle Ferraz, cuyo origen “en estos momentos no está justificado” y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.
Mariano Alonso Freire
El PP llama a la comisión del Senado a Marlaska y a la Fiscal General por el caso Leire
El Partido Popular (PP) continúa sin tregua su ofensiva política contra los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, anunció este viernes dos nuevas comparecencias en la comisión de investigación abierta en la Cámara Alta, merced a la mayoría absoluta de los populares, sobre el 'caso Koldo', que luego se ha ido ampliando al resto de escándalos, y por la que ya han pasado, entre otros, el propio Pedro Sánchez y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El próximo viernes, día 19 de junio, tendrá que comparecer la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y el martes 30 de junio el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El PSOE confía en que Zapatero pueda explicarlo
El PSOE confía en que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sea capaz de explicar el origen de las joyas halladas por la Guardia Civil en la caja fuerte de su despacho, que están valoradas en 1,3 millones de euros según la tasación encargada por el juez y no contempla emprender acciones internas en su contra. En Ferraz esperan que explique "todo lo que sea necesario" cuando se presente ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le ha convocado la próxima semana, el miércoles 17 y el jueves 18 de junio tras imputarle por liderar presuntamente una trama de tráfico de influencias, en el marco del 'caso Plus Ultra'.
Azcón pide explicaciones al PSOE
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido explicaciones al PSOE ante las últimas informaciones que apuntan a que Aragón era una de las comunidades autónomas en las que más actividad tenía la "fontanera" de Ferraz Leire Díez. Así lo ha manifestado el presidente autonómico, después de que varios medios de comunicación hayan recogido informaciones sobre la actividad de Díez en la comunidad autónoma.
El juez del 'caso Leire Díez' cita a declarar como investigado al abogado de Santos Cerdán el próximo 25 de junio
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado a Jacobo Teijelo, abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán, el próximo 25 de junio a las 10.00 horas, en el marco de la investigación sobre la presunta trama dirigida por Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. Así consta en una providencia recogida por Europa Press, en la que Pedraz también da por recibida una información solicitada a la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a reuniones mantenidas con miembros de la presunta trama, el Ministerio Público admitió dos reuniones entre Teijelo y Leire Díez y el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era fiscal general, Diego Villafañe. El magistrado imputó el pasado mayo a Teijelo junto a Cerdán, la gerente del partido, Ana María Fuentes; el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset; el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, y al abogado Ismael Oliver, que llegó a representar como letrado al exasesor ministerial Koldo García.
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