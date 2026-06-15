Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

Begoña Gómez entrará por el garaje a los juzgados

El Tribunal de Instancia de Madrid ha acordado permitir que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acceda este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), donde ha sido citada por el juez Juan Carlos Peinado a una audiencia preliminar, a través del garaje, después de que el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno así lo solicitara ante el "riesgo" para su "seguridad".

En un acuerdo gubernativo, la presidenta del Tribunal de Instancia de Madrid, María Jesús del Barco, accede a la solicitud de la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, permitiendo que Gómez ingrese en la sede judicial de Plaza de Castilla por esa zona.

Todo ello en el marco de la causa en la que Peinado ha propuesto juzgar a Gómez con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

El escrito recoge la reclamación del Departamento de Seguridad de Moncloa, que señala que las circunstancias en el exterior de los juzgados "aconsejan" la entrada por el garaje "para garantizar" tanto la seguridad de Gómez "como la de los otros concurrentes y el normal funcionamiento de los juzgados".

El Tribunal de Instancia de Madrid plasma las advertencias de Moncloa sobre el "ambiente hostil y de rechazo social evidente" en los aledaños de la plaza judicial, "con exhibiciones de diversas pancartas tanto a la entrada como a la salida de la investigada" y la convocatoria a través de redes sociales de "grupos hostiles y críticos con la acción y política del Gobierno, como ha sucedido en anteriores ocasiones".

Tras recibir el informe favorable de la empresa de seguridad de los juzgados, el Tribunal de Instancia accede a lo solicitado por Moncloa, si bien matiza que la autorización no se extiende al abogado de Gómez, que deberá acceder por el acceso general para profesionales.

Señala, además, que "cualquier medida de protección de Begoña Gómez desde su entrada y durante su permanencia en el edificio deberá realizarse en coordinación y colaboración entre la empresa de seguridad adscrita a estos juzgados y el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno".