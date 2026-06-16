Feijóo potencia su imagen más distendida frente al "sufrimiento" del PSOE en los juzgados

Alberto Núñez Feijóo afronta una semana en la que, salvo sorpresa mayúscula, el proyecto político que lidera, el del Partido Popular (PP), no sufrirá mácula alguna e, incluso, podría salir reforzado como alternativa a un Gobierno, el de Pedro Sánchez, asediado por varios casos de corrupción. Es, palabra arriba o abajo, el sentimiento que anida en Génova ante la ya célebremente conocida como 'semana horribilis' del PSOE, esa que comenzó el lunes con la comparecencia ante el juez de la mujer del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, y que tendrá su punto álgido en la primera comparecencia ante el juez José Luis Calama del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un hecho "inédito en la historia de la democracia", como subrayó este lunes, en su rueda de prensa semanal, el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper.

El mismo día de esa comparecencia del que fuera secretario general del PSOE entre los años 2000 y 2012, el presidente del PP irá a "divertirse" a El Hormiguero, como reza el lema del programa estrella del prime time de Antena 3 Televisión. No es la primera vez que acude al popular espacio presentado por Pablo Motos, pero sorprende la fecha elegida. Fuentes de los populares explican cómo el líder de la formación conservadora prepara una entrevista que, dadas las circunstancias, podría tener más que ver con una intervención al uso que con un programa de entretenimiento, aunque algo de ello habrá. "No es fácil, de aquí al miércoles aún pueden ocurrir muchas", afirman desde la sala de máquinas del primer partido de la oposición, donde como en muchos mentideros de Madrid circula la idea de que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre el caso mascarillas, que podría conllevar la primera condena a un miembro del Consejo de Ministros, el ex titular de Transportes, José Luis Ábalos, es cuestión de días.

Además, el propio PP ha contribuido a esa 'semana horribilis' fijando para este martes la comparecencia en la comisión de Interior del Senado de la directora general de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, que tendrá que aclarar la verdadera naturaleza de sus encuentros con la 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez, y si influyó en algunas de sus decisiones en la Benemérita, algo que nuevos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ponen en entredicho. Y para el viernes, también en la Cámara Alta pero en este caso en la comisión de Justicia, está prevista la comparecencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, con el objetivo de que explique otros encuentros de la ínclita Díez, en este caso con Diego Villafañe, a la sazón número dos de la Fiscalía en la etapa de Álvaro García Ortiz, ahora inhabilitado.

Además de la citada entrevista, Feijóo se ha permitido algún relajo en las redes sociales mentando algunos de los mantras con los que el PSOE le ataca desde que comenzó la legislatura, algo impensable hace bien poco. Al hilo del comienzo del mundial de fútbol, y con una fotografía en la que aparece jugando al fútbol con su hijo (como siempre, de espaldas, sin que se le vea la cámara) el líder del PP compartió la tarde del domingo este mensaje con sus seguidores: "Viendo esta imagen, es evidente que 'no juego en la Selección porque no quiero'. Hoy he disfrutado del fútbol con mi hijo. Mañana [por el lunes] lo haré con el debut mundialista del equipo de mi país. ¡Vamos España!". Su alusión a que no fue presidente porque no quiso, en la investidura fallida del año 2023, antes que la de Sánchez, provocó las chanzas de muchos, en primer lugar del PSOE. En su equipo ven ese "troleo a los haters", en la jerga de las redes sociales, toda una prueba del estado de relajación y confianza del líder del PP ante la situación política.

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Al día siguiente de su aparición estelar en El Hormiguero, Feijóo viajará como siempre a Bruselas para asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE), paralela al encuentro ordinario del Consejo Europeo, donde podrá adoptar un perfil más formal para referirse a un Zapatero que a buen seguro acaparará el grueso de portadas y comentarios de la jornada.