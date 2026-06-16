Irán anuncia que el lunes se declaró "oficialmente" el fin "en todos los frentes" de la guerra con EEUU e Israel

El Gobierno de Irán ha anunciado que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó "oficialmente" este lunes, una vez finalizado el acuerdo con Washington, antes de insistir en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.

"La guerra terminó oficialmente ayer por la mañana (en referencia al lunes) en todos los frentes", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Todo ataque israelí contra Líbano es una violación de estos entendimientos", ha señalado.

"Desde nuestro punto de vista, las dos partes en este compromiso son Estados Unidos e Israel, por una parte, e Irán y Hezbolá, por la otra", ha argumentado. "El fin de la guerra en Líbano es una parte inseparable (del acuerdo)", ha sostenido, al tiempo que ha reiterado que "la guerra no termina sin que Israel se retire de los territorios libaneses que ha ocupado", según la agencia de noticias Mehr.

Araqchi ha hecho hincapié en que "la guerra debe terminar en todos los frentes, incluido Líbano". "Debido a la conexión entre la guerra en Líbano y la guerra con Irán, y a la interdependencia entre ambos frentes, desde el primer día Irán consideró el fin de la guerra en Líbano como un requisito previo para el fin de la guerra con Irán", ha sostenido.

Asimismo, ha confirmado que el viernes "habrá una nueva ronda de negociaciones" con Estados Unidos en la ciudad suiza de Ginebra con el objetivo de "lograr un acuerdo final". "Tras tres meses de negociaciones, pudimos finalizar la primera fase (de las conversaciones)", ha puntualizado Araqchi.

"Debido a las dificultades para llegar a un entendimiento y a la agresión de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán, decidimos dividir las negociaciones en dos fases", ha explicado, antes de especificar que "en la primera fase se abordó el fin de la guerra, el estrecho de Ormuz y la liberación de los fondos iraníes congelados, así como la reconstrucción".

"Posteriormente, las negociaciones continuarán durante 60 días hasta alcanzar un acuerdo final, en el que se tratará el tema nuclear y el levantamiento de las sanciones", ha argumentado el jefe de la diplomacia iraní, quien ha dado además las gracias a Pakistán y Qatar por su papel de mediación en el proceso de conversaciones con Estados Unidos, que arrancó tras el alto el fuego pactado el 8 de abril.

En esta línea, el viceministro de Exteriores iraní Mayid Tajt-Ravanchi, ha reiterado que "la guerra ha terminado y no debe haber guerra en ningún frente", antes de adelantar que está previsto que el memorando se firme el viernes en Suiza, si bien por ahora no se ha anunciado dónde tendrá lugar el acto.

"Hay un lugar para la firma en Suiza, pero se desconoce el sitio exacto", ha dicho, antes de explicar que por la parte iraní firmara el presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, mientras que por la estadounidense lo hará el vicepresidente, JD Vance.

"Tras la firma del memorando de entendimiento, se hablará de energía nuclear, aunque aún no hemos entrado en detalles. También se abordarán temas como el enriquecimiento de uranio, las reservas y las necesidades nucleares de Irán", ha señalado, sin más detalles sobre la agenda.

Advertencias a EEUU e Israel

Por su parte, el jefe del Ejército de Irán, Amir Hatami, ha reiterado este mismo martes que "si el enemigo comete un error, hará frente a un odio acumulado que hará su trabajo muy, muy difícil", antes de enmarcar la situación en la respuesta de Teherán a las dos ofensivas de Israel y Estados Unidos en junio de 2025 y febrero de 2026.

"Durante la Guerra del Ramadán --desatada en febrero-- y la Guerra de los Doce Días --en junio de 2025--, el enemigo buscaba la rendición de Irán, la destrucción de la República Islámica e incluso cambiar el mapa del país, pero ninguno de estos objetivos se logró y, finalmente, buscaron un alto el fuego", ha argüido.

"La valoración que el enemigo hizo del pueblo iraní fue errónea; la nación iraní, al estar presente sobre el terreno, demostró que defendía el país, sus creencias y el sistema islámico, y gestionó una parte importante de esta batalla", ha ensalzado Hatami, según ha informado IRIB.

Las palabras de Hatami han llegado horas después de que el jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de IRán, Esmail Qaani, puntualizara que la última guerra ha supuesto "un descrédito" para Estados Unidos y ha acelerado "el colapso del régimen sionista".

"El proceso de colapso del régimen sionista ha ganado impulso tras la Tercera Guerra Impuesta", puntualizó, antes de aplaudir la labor del "frente de resistencia", encabezado por Hezbolá. "Hezbolá combatió junto a Irán durante 104 días", señaló, antes de recalcar que "nadie puede hacer frente a Hezbolá en Líbano".

En este sentido, el jefe de la Fuerza Quds --especializada en Inteligencia militar y operaciones extraterritoriales-- manifestó que "el enemigo estadounidense-sionista ha perdido todo el honor en los enfrentamientos con la resistencia" y ha afirmado que "el frente de resistencia", que integra también a los hutíes en Yemen y a milicias en Irak, cuenta con "otras cartas" en la mano.

Noticias relacionadas

Qaani destacó además el papel del equipo negociador de Irán y sus acciones ante la invasión israelí de Líbano, según una entrevista concedida a la cadena de televisión pública iraní. "Todos nuestros hermanos en la resistencia en Líbano, Yemen e Irak afirman que debemos ser pioneros en la lucha contra Estados Unidos", zanjó.