Tribunales
El juez ordena detener a la actriz Elisa Mouliaá tras no acudir a declarar por presuntas calumnias a Errejón
La mujer que acusa al ex portavoz de sumar de agresión sexual alegó estar trabajando fuera de España
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El juez Arturo Zamarriego ha ordenado este martes la "detención y presentación" en el juzgado de Elisa Mouliaá, que ayer volvió a incumplir con la citación judicial que se había decretado después de que el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón --procesado por una supuesta agresión sexual a la actriz-- se querellara contra ella por calumnias.
El juez pretende que sea llevada ante el para declarar como investigada en estos hechos por unas manifestaciones relacionadas con una supuesta extorsión a testigos en la causa por delitos sexuales.
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