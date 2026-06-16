Quién es quién en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León

Experiencia, gestión, asociacionismo y poso político se dan la mano en el nuevo organigrama diseñado por Alfonso Fernández Mañueco para llevar los designios de la comunidad autónoma durante los próximos cuatro años. La pregunta es: ¿Quién es quién?

1- Carlos Pollán, vicepresidente primero

Leonés de nacimiento, Carlos Pollán es conocido y reconocido por haber sido el presidente de las Cortes de Castilla y León durante la pasada legislatura. Es graduado social por la Universidad de León y cuenta con Grado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela. No obstante, su carrera comenzó lejos de las moquetas, a pie de pista. Durante 25 años estuvo vinculado al Club Balonmano Ademar León, donde fue jugador, entrenador y presidente.

2- Isabel Blanco, vicepresidenta segunda

La zamorana Isabel Blanco repite como figura fuerte del Gobierno autonómico y de hecho será ella quien sustituya al presidente en caso de ausencia. Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y funcionaria de la Diputación Provincial de Zamora. Su carrera política en el Partido Popular le ha llevado al Congreso de los Diputados durante la XIII Legislatura, antes de recibir la llamada de Mañueco para asumir la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de 2019 a 2026, con rango de vicepresidenta desde 2024.

3- Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia

Natural de Valladolid, de cuya universidad es licenciado en Derecho, se trata de otro perfil que repite en el organigrama autonómico. Pertenece por oposición al Cuerpo de Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León desde 1990, habiendo desarrollado su labor profesional ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos y ante los Juzgados y Tribunales de dicha provincia. En política ha sido director general de Calidad de los Servicios y de Administración Territorial con Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera. Desde 2023 es consejero de la Presidencia.

4- Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda

El portavoz del Gobierno, palentino, es economista y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración en Castilla y León. En la Junta de Castilla y León ha ocupado las responsabilidades en direcciones generales y ha sido consejero de Sanidad y Bienestar Social y de Economía y Hacienda.

5- Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Industria, Empleo, Universidades y Comercio

El cuestionado consejero leonés abandona Medio Ambiente para asumir nuevas funciones dentro del Gobierno autonómico. Es licenciado en Derecho por la Universidad de León y miembro de la carrera judicial por oposición. Desde 1990 es magistrado. En febrero de 2012 fue nombrado subdelegado del Gobierno en León y en el año 2015 tomó las riendas de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Desde 2015 a 2019 y de desde 2019 a 2022 ha sido consejero de Fomento y Medio Ambiente, que se une con la última etapa al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio (2022-2026).

6- María González Corral, consejera de Medio Ambiente

Natural de Valladolid e ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Politécnica Superior de Burgos, asume la tercera cartera distinta bajo gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. Lo fue de Movilidad y Transformación Digital (2022-2024) y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en la pasada legislatura.

7- Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad y Bienestar Social

El consejero de Sanidad, vallisoletano, repite en su cargo tras la labor desempeñada durante la última legislatura. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y funcionario sanitario desde 1990, aunque en excedencia. Entre 2003 y 2007 fue director médico del Área de Salud de Ibiza y Formentera y también ha sido subdirector médico del Complejo Asistencial de Zamora en 2008, director médico del Complejo Asistencial de Zamora de 2008 a 2011 y director médico del Complejo Asistencial Universitario de Burgos de 2011 a 2013. Vázquez ha desempeñado la responsabilidad de consejero de Sanidad desde 2021.

8- Cristina Sanchidrián, consejera de Movilidad

La abulense Cristina Sanchidrián forma parte de las caras nuevas que el Partido Popular ha introducido en el Consejo de Gobierno. Licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid en la especialidad de Edificación, ha ejercido profesionalmente en el ámbito privado de la arquitectura y el urbanismo antes de incorporarse a la administración local. Desde 2006 es arquitecta municipal del Ayuntamiento de Ávila y desde 2025 es jefa del Servicio Territorial de Patrimonio en esa provincia.

9- Joaquín Antonio Pino, consejero de Agricultura

La cartera de Agricultura recae en otro abulense, Joaquín Antonio Pino, ligado al asociacionismo agrario. Es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León y posee varios másteres de especialización. Funcionario de carrera del Estado en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos desde el año 2023, Pino, además, ha sido desde el 2008 vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Moraña (ADRIMO), programa LEADER (2015-2026) y vicepresidente de la Organización Interprofesional Agroalimentaria de la Patata (OIPACYL) desde el año 2016 al 2023. Sin embargo, su carrera se entiende la agricultura, a la que se dedica desde el año 1999, siendo presidente de Asaja Ávila desde 2008.

10- María Pardo, consejera de Educación

La mano derecha de Juan Carlos Suárez-Quiñones durante la última legislatura da el salto al liderazgo de la Consejería de Educación. Natural de Simancas, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y profesora de Derecho Administrativo en la misma casa. Fue directora General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid (2017-2019), desempeñando también el cargo de consejera delegada de la empresa pública de Madrid Cultura y Turismo, secretaria del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid y patrona de diversas instituciones culturales. Pardo ha ostentado la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta (2019-2022) y, hasta 2026, la de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

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11- Alberto Díaz Pico, consejero de Cultura, Turismo y Deporte

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y oficial del Cuerpo Jurídico Militar desde 1996, este vallisoletano regresa a tareas de gobierno tras haber sido secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo en el anterior gobierno de coalición entre PP y Vox. Díaz Pico encabezó la candidatura por Valladolid en las últimas elecciones, momento en el que era técnico de la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León. Desde el año 2013 al 2022, Díaz Pico fue el coordinador de Servicios en la Dirección General de Políticas Culturales en la Junta de Castilla y León. Además, ha sido asesor jurídico de la Guardia Civil en Castilla y León, asesor del contingente militar español en Afganistán y oficial auditor del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de Defensa desde 1996, donde se encuentra en excedencia como Capitán Auditor. n