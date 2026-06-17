Cerco judicial
El PSOE sigue respaldando a Zapatero tras su declaración, resalta su presunción de inocencia y su "absoluta transparencia" ante el juez
Los socialistas destacan su legado porque "amplió derechos", "fortaleció el Estado del Bienestar" y "modernizó España"
Trama del PSOE, en directo: última hora de la declaración de Zapatero y reacciones
El PSOE ha esperado al final de la primera jornada de la declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para resaltar que "mantiene exactamente la misma posición" que ha defendido hasta ahora: la "defensa de su presunción de inocencia" y su "respeto absoluto a la justicia". La dirección socialista le respalda en una nota pública, se remite al comunicado difundido por el dirigente socialista y destaca incluso su "absoluta transparencia" al haber ofrecido "todas las explicaciones necesarias" ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.
La declaración de Zapatero ha mantenido en vilo hoy al Gobierno y al PSOE, en espera de que sus explicaciones puedan resultar suficientes o, al menos, que contribuyan a calmar los ánimos del partido, muy alterados desde su imputación hace ya casi un mes. El Partido Socialista ha querido destacar en su comunicado que el expresidente haya puesto voluntariamente a disposición del tribunal una autorización universal para que comprueben "la inexistencia de sociedades, cuentas, productos financieros o cualquier otro activo de su titularidad fuera de España".
"Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, defendemos algo tan sencillo como el Estado de Derecho", añaden los socialistas, que reclaman que las investigaciones se desarrollen "con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos".
Por último, el PSOE vuelve a reivindicar el legado del dirigente socialista, "un presidente que amplió derechos", destaca, "fortaleció el Estado del bienestar y contribuyó decisivamente a modernizar España; ese legado sigue plenamente vigente".
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