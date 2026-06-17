Expresidente imputado
Comunicado íntegro de Zapatero tras declarar ante el juez: "Pido confianza, no les decepcionaré. La verdad se abrirá paso"
El expresidente del Gobierno defiende su inocencia y asegura que siempre ha actuado "con decencia y honradez"
Redacción
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado este miércoles su inocencia, ha asegurado que siempre ha actuado "con decencia y honradez" y en un comunicado ha pedido a los ciudadanos que confíen en él porque "la verdad se abrirá paso".
Este es el texto íntegro difundido mientras Zapatero aún se encontraba en la sede judicial:
- Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas.
- Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza.
- He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España.
- Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias.
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