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Zapatero declara ante el juez por el caso Plus Ultra, en directo: última hora de su imputación y las joyas
Joyas, mensajes en un teléfono incautado en EEUU y pagos sospechosos a la empresa de sus hijas: Zapatero responde ante el juez
EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
El Gobierno teme que el juez decrete medidas cautelares contra Zapatero y considera "claves" sus explicaciones para mantener el apoyo
José Luis Rodríguez Zapatero se convertirá este miércoles en el primer expresidente del Gobierno que declara en democracia como investigado ante un juez, por la sospecha de que presuntamente lideraba una red de influencias que buscaba ventajas para terceros a cambio de comisiones.
En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.
Iván Gil
Feijóo da por hecho que Sánchez acabará distanciándose de su "faro moral", Zapatero,
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo acabará por distanciarse de José Luis Rodríguez Zapatero, quien declara este martes ante el juez. Tras preguntarle si su "faro moral" sigue "contando con su apoyo", vaticinó que acabará "siendo alguien que actuaba por su cuenta".
El juez José Luis Calama ha convocado para este miércoles y jueves, a las 9.00 horas, a Zapatero, la Fiscalía y a la acusación popular que lidera el PP, no permitiendo al resto de acusaciones estar presentes en la declaración.
El juez acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".
Además, el expresidente será preguntado por el origen de las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía descubrió en su despacho y por las que el juez le atribuye presuntos delitos fiscal y de contrabando.
Vestido con un traje, se ha bajado de un coche a escasos metros de la puerta y ha entrado tras saludar a los periodistas, bajo gran expectación de medios tanto nacionales como internacionales, numerosa presencia policial y algún grito de "sinvergüenza".
Cristina Gallardo
Llega el expresidente Zapatero a la Audiencia en su coche oficial y entra por la puerta de funcionarios de la Audiencia Nacional tras saludar con la mano. Un ciudadano le grita sinvergüenza mientras algunos funcionarios le observan desde las ventanas del edificio
Cristina Gallardo
Más de un centenar de periodistas y decenas de cámaras de televisión esperan a Rodríguez Zapatero a las puertas de la Audiencia Nacional, donde ha sido citado a las 9.00 horas. También le espera un cuarteto de cuerda contratado por la acusación popular de Hazte Oír
May Mariño
Expectación en la Audiencia Nacional ante momento insólito
Comienzan a congregarse es de primera hora de la mañana periodista para cubrir el momento y sobre todo de que un ex presidente del Gobierno, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, acuda a la Audiencia Nacional para que se le tome declaración como investigado en una causa por cuatro delitos.
El apoyo de Sánchez
Zapatero acude a la Audiencia Nacional con el apoyo que le ha brindado en público el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que responderá a las preguntas de la oposición en el Congreso mientras el expresidente responde a las del juez.
Un mes para preparar una defensa
Zapatero, que entrará a pie por la puerta principal, ha tenido casi un mes para preparar su defensa, desde que el 19 de mayo el juez le comunicó que estaba investigado ante indicios de que sería el "vértice" de una trama en la que ejercería un "liderazgo no visible" y usaría presuntamente sus contactos para conseguir ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros.
La declaración de Zapatero, largamente esperada por el PSOE, deberá aclarar además si los beneficios de la supuesta trama se canalizaron hacia él mediante una maraña de empresas opacas. El foco está en los pagos hechos por Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, que abonó al exlíder socialista 490.780 euros y 239.755 euros a la empresa de sus hijas.
A la causa principal se suma el hallazgo de casi ochenta joyas en la oficina de Zapatero, algunas con valiosos rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes. La joyería Ansorena valoró estos collares, pulseras o sortijas en 1,3 millones de euros y Zapatero las atribuyó a una herencia de su madre y su suegra, pero el juez le investiga en una pieza separada por presunto delito fiscal y de contrabando.
Tono Calleja Flórez
Finalmente, Rodríguez Zapatero tendrá la oportunidad de explicar su relación con proyectos de negocio o transacciones que obran en el sumario. Como si está realmente detrás, tal y como mantiene el juez en sus autos, de la creación off shore en Dubái para cuya constitución se concertaron citas y se realizaron gestiones entre su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, y otras personas de confianza de "Julito".
Esta sociedad proyectaba en marzo de 2021 obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", con un negocio consistente en ofrecer consultoría a empresas de habla hispana interesada en hacer negocios en los Emiratos Árabes. Por otro lado, la investigación de la UDEF apunta a negocios en Islas Vírgenes y al presunto blanqueo por parte de miembros de la trama presuntamente dirigida por Rodríguez Zapatero a través de negocios de venta de petróleo y oro entre Venezuela, China y Emiratos Árabes.
Cristina Gallardo
Los investigadores sospechan que los trabajos facturados a esta sociedad por Rodríguez Zapatero y sus hijas ocultaban en realidad otro tipo de acuerdos que apuntan al cobro de comisiones ilegales por la intervención e influencia desplegada del expresidente para obtener ayudas públicas o mediar en oportunidades de negocio fuera de España.
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