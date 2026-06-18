CASO ZAPATERO
El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"
El expresidente del Gobierno rechazó declarar sobre las joyas que fueron descubiertas en su despacho
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comenzó su declaración este miércoles agradeciendo al juez José Luis Calama que hubiera pospuesto unos días su comparecencia en la Audiencia Nacional. Así consta en la grabación a la que ha tenido acceso esta redacción. Y justo después negó cualquier participación en la concesión de los 53 millones de dinero público a la aerolínea: "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad", dijo.
En cuanto a su relación con el empresario de Elda (Alicante) "Julito" Martínez Martínez, a quien la UDEF considera el "lugarteniente" de Zapatero, el expresidente del Gobierno explica que la relación de amistad que se inició en 2021 "no tiene ninguna deriva de naturaleza profesional hasta 2020", cuando este "adopta una iniciativa empresarial, que es el crear la consultora Análisis Relevante y me pregunta si yo estaría dispuesto a ser consultor de esa consultora, como he hecho con otras consultoras, y yo le digo que sí".
El juez Calama le pregunta al expresidente en ese momento si Julio Martínez Martínez constituye la empresa para que Zapatero sea consultor, "es decir, para que trabaje como consultor para análisis relevante o la constituye para que haya otros consultores aparte de usted?". Ante lo que el exdirigente socialista responde: "No, la constituye porque él es empresario, porque es su iniciativa empresarial y cuenta conmigo, me propone, me dice que si yo puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores. De hecho, en la actividad de Análisis Relevante se han producido webinars, se han producido otro tipo de actividades, aunque obviamente yo he sido el consultor principal. Análisis Relevante es una iniciativa empresarial y yo soy consultor como con otras consultoras", insistió.
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