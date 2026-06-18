Navarra
Chivite asegura que no ha mantenido ninguna reunión con Leire Díez
La presidenta de Navarra ha reconocido que debió de coincidir con Díez en un acto, por lo que ha visto en una fotografía.
EFE
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado este jueves que no ha mantenido ninguna una reunión ni ninguna conversación con la exmilitante socialista Leire Díez.
"Yo no he mantenido ninguna reunión con la señora Leire Díez ni ninguna conversación", ha declarado en el pleno del Parlamento de Navarra en respuesta a una pregunta del parlamentario del PP Javier García sobre reuniones mantenidas entre Chivite y Díez "acerca de empresas, proyectos o adjudicaciones vinculadas a Navarra".
La presidenta ha reconocido que debió de coincidir con Díez en un acto, por lo que ha visto en una fotografía.
"¿De qué es indicio aparecer en una foto? Podríamos hablar de muchas fotografías del señor Feijóo y no con ningún supuesto corrupto; con alguien condenado", ha comentado.
Pese a negar haber mantenido conversaciones o reuniones con Díez, ha recordado que como presidenta de Navarra tiene "por obligación, como cometido" reunirse con representantes de instituciones y empresas "porque forma parte de su trabajo".
"Ustedes juegan a extender la sospecha, a hacer juicios paralelos, pero olvidan lo importante. Por supuesto, lo hacen de manera absolutamente consciente. No hay nada ilegal; esos proyectos de los que se habla supuestamente en esa libreta (de Díez) ni siquiera se han llevado a cabo", ha aseverado Chivite.
Ha detallado que se firmó en junio de 2021 un protocolo "para un proyecto de autoconsumo que no se llegó a hacer". "Sí se participó en la firma de un acuerdo de colaboración, no conmigo, en septiembre de 2022 para la creación de Correos LAB, que tampoco se materializó", ha comentado.
También ha señalado que Díez ha admitido en los medios de comunicación que en su libreta apuntaba "cualquier cosa que se le ocurría". "
Además, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dicho al respecto de una querella de Vox contra el parlamentario Ramón Alzórriz que "las meras sospechas o conjeturas no son indicios de absolutamente nada".
Ha asegurado Chivite que a ella "la llevan acusando desde que es presidenta, desde 2019, de absolutamente todo"."Especialmente en el último año me acusan de que soy una persona corrupta. No hay ninguna prueba que lo acredite", ha subrayado.
En ese sentido, ha dicho a García que si tuvieran pruebas de que la presidenta es corrupta no plantearía una pregunta parlamentaria, sino que "ustedes habrían ido a los tribunales" y ha agregado que los únicos que la llevaron a los tribunales fueron los miembros de Vox y "se llevaron un portazo porque ya se acredita que no hay nada contra mí ni lo va a haber".
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