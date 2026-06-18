Sánchez se abre a convocar elecciones generales si decaen los Presupuestos

El Gobierno está decidido a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y, en esta ocasión, hacerlo en tiempo y forma. La votación de totalidad se produciría el próximo otoño, según el calendario que manejan en Moncloa. Esta hoja de ruta, coincidiendo con la recta final de la legislatura y en un contexto de elevada presión judicial y política de los propios socios parlamentarios, ha elevado entre los grupos parlamentarios las sospechas de un adelanto electoral técnico. A finales de año o en el primer semestre de 2027. De hecho, en privado se ha trasladado al PNV el compromiso de que no habrá un ‘superdomingo’ electoral ante su rechazo, compartido en ciertos sectores del PSOE, de que coincidan las generales con las municipales y autonómicas.

Sin los apoyos necesarios, especialmente por la ruptura con Junts y el distanciamiento de Podemos, las cuentas públicas no pasarían la primera prueba de fuego en el Congreso y serían devueltos. De producirse este escenario, Pedro Sánchez ha evitado ratificar que agotará la legislatura, como se había sostenido hasta ahora. Un giro por el que las elecciones podrían ser en 2027, pero no en julio, como siempre se ha defendido desde el Ejecutivo. A preguntas de la agencia EFE sobre si mantiene la idea de agotar la legislatura aunque no se aprueben los Presupuestos, Sánchez ha evitado así por primera vez descartar un adelanto.

"Si se tienen que tomar decisiones, las tomaremos cuando se produzcan estas hipótesis”, ha explicado dejando en el aire la fecha de las generales. Con todo, añadió que “sobre hipótesis no me quiero pronunciar" por su confianza en que los Presupuestos puedan reunir unos apoyos que, a día de hoy, no tiene.

En el Ejecutivo esperan como una ventana de oportunidad la vuelta a Catalunya de Carles Puigdemont, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte sentencia sobre la ley de amnistía. La consumación del principal compromiso pendiente del acuerdo de investidura que, entienden, podría hacer variar la posición de los posconvergentes.

Desde el Gobierno evitan situarse en este escenario todavía al asegurar que están centrados en la presentación de los Presupuestos, su defensa y las negociaciones para un potencial acuerdo. El próximo martes se dará el primer paso de la presentación del cuadro macroeconómico en el Consejo de Ministros y a mediados de julio está previsto aprobar el techo de gasto y la senda de déficit. Su tramitación en el Congreso arrancaría a la vuelta del verano y se convertiría en una suerte de cuestión de confianza coincidiendo con la recta final de su mandato.

La interpretación de fuentes parlamentarias de grupos como ERC o Podemos es que si decaen los Presupuestos, desde el Gobierno se intentaría trasladar la responsabilidad de un adelanto electoral a quienes votasen en contra

Pese a los envites de Junts y la presión del PNV para convocar elecciones este año, los socialistas entienden que los nacionalistas vascos les han dado un nuevo margen. Hasta que se voten en el Congreso los Presupuestos. "Si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara”, le trasladaba este miércoles en el pleno la portavoz en el Congreso Maribel Vaquero, “disuélvala y convoque elecciones". El propio Sánchez lo ha interpretado estos movimientos como un ánimo “constructivo” por parte del PNV para negociar las cuentas públicas y ha llamado a la “responsabilidad” de todos los grupos para sentarse a buscar un acuerdo.

Trasladar la responsabilidad de un adelanto

Con la activación de la tramitación de los Presupuestos, el Gobierno gana tiempo en un momento especialmente crítico por los casos judiciales que lo cercan. En el improbable caso de que las Cuentas saliesen adelante, se pondría el broche a la legislatura y se consumaría con el oxígeno necesario. En caso de que decaigan, Sánchez habría exhibido un programa electoral con el que presentarse a la reelección. No en vano, las cuentas se han bautizado ya como "sociales", con la mirada puesta en la vivienda, el refuerzo de los servicios públicos, la atención a la dependencia.

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La interpretación de fuentes parlamentarias de grupos como ERC o Podemos es que si decaen los Presupuestos, desde el Gobierno se intentaría trasladar la responsabilidad de un adelanto electoral a quienes votasen en contra. Con la crítica de abrir las puertas de Moncloa a PP y Vox y de estar en contra de un proyecto que elevará el gasto social en el Estado de bienestar y el refuerzo de los servicios públicos.