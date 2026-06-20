Mandos autonómicos y locales del PSOE denuncian la "desconexión" con Sánchez y con Madrid: "¿Le importa a Ferraz lo que pasa en los territorios?"

Faltan siete días para el Comité Federal del PSOE, la reunión del máximo órgano de dirección del partido entre congresos. La formación se prepara para las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 bajo el potente shock de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de las revelaciones del caso Leire Díez o de los múltiples casos de corrupción que cercan al Partido Socialista. La pesadilla judicial se suma a la denuncia de varios dirigentes territoriales y locales: cierta "debilidad orgánica" y la "desconexión" del presidente y líder del partido, Pedro Sánchez e incluso de la dirección, de las federaciones autonómicas y de los dirigentes locales socialistas.

Varios barones regionales se quejan, en conversación con EL PERIÓDICO, del silencio que les llega desde Ferraz ante sus múltiples demandas. "Ferraz no existe, hay un vacío impresionante", explica un secretario general autonómico. "¿Qué hemos hecho a nivel federal de enero a junio? ¿Importa en Ferraz lo que pasa en los territorios?", añade.

La expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha puesto voz a esta demanda esta misma semana en Antena 3: "El partido es mucho más vertical que antes. Se toman las decisiones de arriba a abajo y no de abajo a arriba, eso es evidente", ha dicho gráficamente. Y lo corroboran a este diario tanto dirigentes críticos como miembros de la Ejecutiva Federal próximos a Sánchez.

El partido "se ha ido centralizando"

Un eminente miembro de la dirección socialista reconoce que "el partido ha ido mutando progresivamente en los últimos años" de forma que "se ha ido centralizando y perdiendo su carácter federal". "Tanto con Felipe González como con Zapatero, el PSOE pasó a un segundo plano cuando llegaron a La Moncloa, pero ahora ese efecto ha sido todavía mayor porque estas dos legislaturas están muy condicionadas: la primera por la pandemia y la segunda por la debilidad parlamentaria; y toda la organización ha tendido a preservar el Gobierno", añade.

Ese "modelo de partido más vertical" también es efecto de las primarias que ganó Sánchez en 2017, explica un dirigente histórico del PSOE. "A este secretario general le ha elegido directamente la militancia, lo que le da toda la legitimidad; pero a la vez se ha creado un hiperliderazgo que ha contribuido a debilitar los órganos de dirección intermedios", reflexiona.

Un exsecretario general autonómico que lo fue durante años concluye que a Sánchez "no le importa el partido, le importa el Gobierno". De hecho, le califica como "uno de los mejores presidentes del Gobierno que ha tenido el país", pero también como "quizá el peor secretario general del PSOE". Cuando Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, dejó todo el poder del partido en manos de sus secretarios de Organización. Y como destacan varias fuentes, estos fueron primero José Luis Ábalos y, después, Santos Cerdán, con lo que "la elección no pudo ser peor". "¿En qué manos hemos estado?", lamentan.

Uno de los ejemplos más claros de la "desconexión" denunciada es el Consejo Político Federal, un órgano de coordinación entre la dirección federal y las direcciones regionales que se reunió por última vez en Zaragoza en 2022, hace ya cuatro años. En 2017, Sánchez anunció su intención de relanzarlo y de que se celebrara al menos una vez al año. Pero la realidad ha sido la contraria. Ni siquiera asuntos como la propuesta de financiación autonómica, que generó mucho descontento en varias comunidades, fueron nunca debatidos internamente con los barones. Tras presentarse, la vicesecretaria general y entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización, Santos Cerdán, fueron quienes se repartieron las federaciones y hablaron de la propuesta con cada líder regional, sin intervención de Sánchez.

Desembarco de ministros en las federaciones

"Sánchez nunca tuvo mucho interés en el partido y cuando aupó a Cerdán en 2021, el nuevo secretario de Organización apostó por encapsularlo y aislarlo, con lo que el PSOE se alejó aun más del secretario general", explica otro barón. Desde entonces, el presidente ha ido favoreciendo el desembarco de ministros en los territorios en un proceso en el que "se han impuesto los liderazgos desde arriba", explica un exalcalde. Hoy, tres ministros son secretarios generales autonómicos: Óscar López (Madrid), Diana Morant (Comunidad Valenciana) y Ángel Víctor Torres (Canarias); dos secretarias generales han dejado recientemente el Gobierno para presentarse a las elecciones autonómicas: María Jesús Montero (Andalucía) y Pilar Alegría (Aragón), y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sigue siendo la líder de los socialistas de Baleares. En total, seis liderazgos nacionales dirigen el PSOE en otras tantas comunidades.

"El desembarco de ministros obedece a una dinámica orgánica, no de rearmar al partido o reforzar los territorios. Sánchez quiere garantizarse su apoyo de cara al futuro", argumentan desde una dirección regional. "Estamos en un momento crítico, a 11 meses de las elecciones municipales y en vísperas de unas elecciones generales y todos tratan de situarse en la mejor de las posiciones para el día después de la derrota electoral", aseguran otro exdirigente muy pesimista con respecto a las próximas elecciones generales.

Estamos en vísperas de unas elecciones generales y todos tratan de situarse en la mejor posición para el día después de la derrota electoral

En el lado opuesto, otros secretarios generales nacidos del territorio, como Carlos Martínez en Castilla y León o Álvaro Sánchez Cotrina en Extremadura están intentando "regionalizar el debate en sus CCAA". "Nuestro principal hueco, nuestra oportunidad es regional y marcar un perfil propio y alejado de las noticias y los escándalos que llegan todos los días de Madrid, ya que ese es precisamente el marco que busca el PP", aseguran.

En el último año, la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, que tuvo la difícil tarea de sustituir a Cerdán, ha visitado casi todas las federaciones. Sin embargo, la concatenación de elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía han absorbido gran parte de las energías de Ferraz. Torró ha estado esta misma semana el lunes en Valladolid reunida con la Ejecutiva de Castilla y León; el martes en Toledo, con la de Castilla-La Mancha y sus secretarios provinciales; y el viernes en la de la Comunidad Valenciana, su federación. El martes, Torró comió con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el único barón que gobierna con mayoría absoluta y el más crítico con la dirección. Fuentes del PSOE regional explican que "se fue de Toledo con una idea bastante exacta de los que pensamos en Castilla-La Mancha".

Escaso debate en las ejecutivas

Otra crítica muy extendida en el PSOE es el escaso debate que se produce en la Ejecutiva Federal -que se reúne aproximadamente cada 15 días- e incluso en el Comité Federal. El lunes, todavía bajo el impacto de la valoración de las joyas de Zapatero o tras la entrada de la Guardia Civil en Ferraz, estos dos asuntos no despertaron ningún debate en la Ejecutiva. Fuentes críticas apuntan a que "los miembros de la Ejecutiva prefieren no pronunciarse porque Sánchez soporta cada vez peor la crítica". Otras fuentes próximas al presidente alegan que en cada Ejecutiva hay "al menos 10 o 12 intervenciones, sí hay debate". Pero añaden que los que intervienen "miden mucho sus palabras" porque las deliberaciones suelen acabar publicadas en los medios de comunicación, con lo que "no puede haber un debate abierto y sincero".

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El sábado 27 de junio se celebra el Comité Federal. Fuentes del mismo adelantan que tampoco reflejará la gran inquietud bajo la que vive hoy el partido, más allá de las críticas que ya afloraron el año pasado, las de García-Page y las de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés. "El resto cerrará filas pendiente de su futuro inmediato en las municipales y autonómicas", añade un miembro del Comité, "la mayoría no querrá quedar señalado como el que no apoyó al presidente del Gobierno en el momento más difícil de la legislatura".