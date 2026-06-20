Decisión judicial
Moncloa denuncia la "persecución" y "obsesión" de Peinado con Begoña Gómez
Fuentes del Gobierno critican el "despropósito" de que se advierta de que agentes de la Policía Nacional podrían ayudar a la mujer del presidente a fugarse
La decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez constanta, según fuentes de la Moncloa, la "persecución" y la "obsesión" del magistrado con la esposa del presidente del Gobierno. Tras conocerse este sábado la medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, desde el Gobierno denuncian la "desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos". Además, contrastan el caso de Begoña Gómez con el de José Luís Rodríguez Zapatero, donde el juez José Luis Calama rechazó adoptar esta medida.
Cinco días después de que Begoña Gómez acudiera a una vista preliminar, Peinado ha acordado imponerle la retirada del pasaporte, con la consiguiente prohibición de salir del país, y su comparecencia cada 15 días al considerar que hay riesgo de fuga. Pese a que la defensa de la esposa del presidente del Gobierno esgrimió que está siempre acompañada de miembros de la policía nacional por ser quien es, Peinado considera que sa situación "es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".
Además, llega a apuntar que "esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para falicitar esa fuga". Ante esta apreciación, fuentes de la Moncloa denuncian que esa "acusación" contra la Policía Nacional es "solo otro ejemplo del despropósito" realizado por Peinado.
En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los miembros del gabinete de Sánchez más crítico con las decisiones judiciales. "Esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ", ha denunciado en un mensaje en la red social X, antes Twitter, poniendo el acento en que se afirme que la Policía Nacional podría ayudar a Begoña Gómez a "fugarse".
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