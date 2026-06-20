Zapatero admite la amistad con el empresario Manuel Aarón Fajardo, su "lugarteniente" en Venezuela

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que mantiene una relación de amistad con el empresario lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo García, de 37 años, señalado en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y en el auto del caso Plus Ultra como su "lugarteniente", "el hombre de Zapatero en Venezuela" o "la pieza de ZP" en el país caribeño.

Durante su declaración, el expresidente admitió que conoció los planes del joven lanzaroteño para trasladarse a Venezuela en 2018, desde Estados Unidos y para desarrollar proyectos financieros y aprovechar las oportunidades económicas que ofrecía el país, a través de su padre, el senador socialista por Lanzarote Manuel Fajardo Palarea, a quien definió como "compañero y amigo".

No obstante, Zapatero negó que Manuel Aarón Fajardo fuera su representante en Venezuela o que existiera un supuesto "equipo" formado por ambos y por el empresario Julio (Julito) Martínez Martínez para realizar gestiones relacionadas con Plus Ultra, la aerolínea que recibió un rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia.

Interrogatorio de Calama

Fue el propio magistrado quien introdujo el nombre de Manuel Aarón Fajardo durante el interrogatorio. Calama recordó a Zapatero que en varias conversaciones incorporadas a la causa aparecen referencias directas al empresario lanzaroteño y a su supuesta cercanía con el expresidente, donde se afirmaba que era «su hombre en Venezuela», mientras que Julio Martínez Martínez -descrito en el auto como el "testaferro"- aparecía como "su hombre en España".

A continuación, el juez fue aún más concreto. Calama leyó una de las conversaciones atribuidas a Rodolfo Reyes, uno de los directivos vinculados a Plus Ultra, en la que se afirma literalmente que "Manuel es la pieza de ZP en Venezuela" para acceder a Zapatero e interceder en favor de Plus Ultra.

"Es hijo de un compañero, amigo, senador"

"Mire, sí, permítame que me explique", respondió Zapatero. "El señor Fajardo es hijo de un compañero, amigo, senador", añadió en referencia a Manuel Fajardo Palarea, el senador socialista por Lanzarote y antiguo secretario general del PSOE en la isla.

El expresidente aprovechó entonces para realizar una valoración personal del joven empresario canario. "Es un hombre muy brillante en el tema económico", afirmó. Y expuso que Manuel Aarón Fajardo "en 2018 trabajaba para un fondo americano, un fondo muy importante, y decidió que Venezuela era un sitio donde tenía muchas posibilidades. Por eso le conozco, porque se va a Venezuela y su padre me lo dice", declaró ante el magistrado Zapatero.

«Es muy brillante; trabajaba para un fondo americano y decidió ir a Venezuela porque veía muchas posibilidades»

La conversación continuó con una de las cuestiones centrales de la investigación. Calama preguntó a Zapatero por la existencia de un supuesto «equipo» que, según el auto, aparece descrito en varias conversaciones atribuidas a Manuel Aarón Fajardo y estaría integrado por "el amigo" -expresión que la investigación vincula a Zapatero-, el propio empresario lanzaroteño y Julio Martínez Martínez, que entonces era íntimo del expresidente y administrador de la consultora Análisis Relevante, para la que Zapatero reconoce haber trabajado como consultor desde 2020.

"No hay ningún equipo"

El exmandatario socialista respondió rechazando la existencia de esa estructura e insistió sobre su vinculación con Manuel Aarón Fajardo. "Tengo una relación de amistad con él, sobre todo con su padre. Nunca he tenido ninguna relación comercial con él, de nada, absolutamente de nada", aseguró. Y añadió: "Lo del equipo yo creo que es una expresión absolutamente de confianza, pero no de equipo ni político, ni económico, ni de nada. No tiene ninguna sustancia eso del equipo".

La versión ofrecida por Zapatero choca con el contenido del auto dictado por Calama, que incorpora varias conversaciones de abril y mayo de 2020 en las que responsables de Plus Ultra y empresarios vinculados a la compañía describen a Manuel Aarón Fajardo como una de las figuras clave del entorno venezolano de Zapatero.

En esos mensajes, el empresario lanzaroteño aparece trasladando consultas sobre los avales de la aerolínea y facilitando el contacto de Julio Martínez Martínez para que actuara como interlocutor en las gestiones de Plus Ultra que analiza la investigación.

Interlocutor de Maduro

En aquellos momentos, Zapatero desarrollaba una intensa actividad política en Venezuela como interlocutor del Gobierno de Nicolás Maduro.

Manuel Aarón Fajardo contaba con apenas 31 años. Pese a su juventud y a ser un ‘recién llegado’, su primer gran proyecto conocido en el país fue Interbanex (Interban Exchange C.A.), una plataforma privada de compraventa de divisas registrada en enero de 2019, autorizada con celeridad por el Banco Central de Venezuela (BCV) en un momento de fuertes restricciones monetarias. La iniciativa tuvo una vida breve, duró tres meses.

Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela

Al año siguiente, Manuel Aarón Fajardo impulsó la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE), una bolsa alternativa en fase de pruebas, autorizada también con rapidez por la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) en 2020. La iniciativa pretendía crear una infraestructura financiera apoyada en tecnología blockchain para facilitar operaciones sobre deuda, acciones y otros activos.

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La sociedad tuvo una notable repercusión, aunque en 2022 fue demandada por Compass Bank & Trust, una entidad offshore con representación comercial en Venezuela. El tribunal llegó a decretar un embargo preventivo, pero con el paso de los meses las medidas cautelares terminaron siendo levantadas.