Comparecencia
Directo | Pedro Sánchez clausura el acto 'España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación'
El presidente del Gobierno acude al acto tras la decisión del juez Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez en un auto en el que impone a la mujer del jefe del Ejecutivo como medida cautelar la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir de España
EFE, Redacción
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura esta mañana un acto sobre el impacto que el Plan de Recuperación ha supuesto para la economía española, en el que intervendrán también la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Sánchez acude a este acto en medio de la última tormenta política, originada por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y de imponerle como medida cautelar la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir de España.
Diversos cargos del PSOE y el Gobierno han arremetido contra el procesamiento y las medidas ordenadas por el magistrado. Este mismo lunes, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que espera que el Poder Judicial, que estudia hoy si abre un expediente disciplinario a Peinado por el auto de procesamiento, tome una decisión "conforme a Derecho" y "velando por el buen nombre de la Justicia" que, a su juicio, "se está viendo afectado".
En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas sobre Justicia accesible, Bolaños no ha querido especular sobre la decisión que adoptará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre si expedienta al juez por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a la esposa del presidente del Gobierno por tráfico de influencias y otros supuestos delitos, en el que le retira el pasaporte y apunta a un riesgo de fuga en el que el magistrado cree que sus escoltas podrían ayudarla.
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