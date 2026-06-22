El Supremo condena de forma unánime a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 años a Koldo y 4 años y medio a Aldama

El Tribunal Supremo ha condenado de forma unánime al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel --aunque cumplirá un máximo de 16 aós-- por varios delitos derivados de la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes y cobro de mordidas relacionadas con diversas actuaciones junto al que fuera su exasesor ministerial, Koldo García, cuya condena se eleva a 19 años. En concreto, se les condena por organización criminal, varios cohechos, malversación y tráfico de influencias.

Por su parte el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha sido castigado por el alto tribunal con 4 años y medio de prisión, si bien el tribunal suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad.

La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.

Actuaciones condenadas

Así, considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos, la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, el pago del piso a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción. Estas dos últimas, por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

El juicio había quedado visto para sentencia el pasado 6 de mayo con la última palabra de los acusados, y desde entonces comenzaron las deliberaciones de los magistrados Andrés Martínez-Arrieta --que presidió la vista-- Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Susana Polo, Andrés Palomo, Javier Hernández y Eduardo de Porres.

En este procedimiento se juzgó un presunto 'pelotazo' de varios millones de euros por la adjudicación de contratos de compra de mascarillas para diferentes administraciones en lo peor de la pandemia, a lo que habría que sumar las dádivas obtenidas por el entonces ministro de Transportes, como fueron el disfrute de diferentes propiedades para él y una de sus parejas, Jésica Rodríguez, que además obtuvo contratos en la administración pública por los que cobró sin trabajar.

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El instructor concretó todo ello en varios delitos: cohecho, pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos y cuatro delitos de tráfico de influencias por los que la Fiscalía Anticorrupción solicitó para el exministro 24 años de cárcel que se elevaron a 30 en el escrito de conclusiones definitivas de la defensa. Se solicitaban 19 y medio para el asesor -- las acusaciones también elevaban a 30 años la posible condena para Koldo-- mientras que para el empresario la peticiones se limitaron a 7 y 5 años y dos meses, respectivamente, al tener en cuenta su colaboración con la justicia.