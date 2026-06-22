El Supremo declara probado que Aldama abonó unas vacaciones a Ábalos "en pago a las gestiones realizadas en el rescate de Air Europa"

Los magistrados del Tribunal Supremo declaran "probado que en pago a las gestiones realizadas en relación con el rescate de Air Europa, Víctor de Aldama, con la colaboración de Koldo García y el conocimiento y asentimiento de José Luis Ábalos, gestionaron el arrendamiento de una vivienda en la localidad de Marbella (Villa Parra)", en la que el exministro y su familia pasaron las vacaciones de verano, durante los días 14 a 23 de agosto de 2020.

Para los magistrados, "Ábalos disfrutó del inmueble sin abonar la renta, que fue satisfecha por Patricia Uriz [la mujer de Koldo García], con cargo a las entregas de dinero que Víctor de Aldama venía realizando a los otros dos acusados, por las distintas gestiones encomendadas".

Archivo - El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario / Pool - Archivo

En esas fechas, "Aldama asesoraba a Air Europa, de la que estuvo percibiendo a través de su accionista único, Globalia Corporación SA, la cantidad de 12.100 euros mensuales, desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020".

Dificultades de la aerolínea

En concreto, la sentencia destaca que, a consecuencia de la pandemia de coronavirus, "las dificultades económicas de la compañía se vieron incrementadas por las exigencias y las amenazas de acreedores". Y fue ese momento en el que Aldama reclamó a Ábalos, a través de Koldo García, "que el Ministerio de Transportes emitiera una nota de prensa, en la que, de alguna manera, se anticipara la concesión del rescate, con la finalidad de tranquilizar a los acreedores de la aerolínea.

Ábalos, asumió la petición y encargó la redacción de una nota al secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. "El comunicado fue difundido a determinados medios de comunicación nacional el siguiente, día 7 de agosto de 2020, consiguiéndose el objetivo pretendido por Víctor de Aldama y por la compañía Air Europa de tranquilizar a los acreedores de la compañía aérea", destaca el fallo.

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Los magistrados destacan en su sentencia que la declaración de Víctor de Aldama, unida a las declaraciones de los otros dos acusados y de la testigo Patricia Uriz [la mujer de Koldo García] resultan determinantes para la reconstrucción de estos hechos.