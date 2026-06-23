Discurso en Madrid
Felipe VI advierte contra el dilema de los gobiernos en un "mundo fragmentado": cooperar o caer en "la tentación de replegarse"
El Rey alerta del deterioro del orden internacional basado en normas surgido tras las dos guerras mundiales y reivindica el papel de las democracias para alcanzar consensos globales
El rey Felipe VI advirtió este martes de los riesgos que afronta la comunidad internacional en un "mundo fragmentado" y defendió la necesidad de reforzar la cooperación entre gobiernos. Durante la celebración del Diálogo de Políticas del Club de Madrid, celebrado en el Palacio de Cibeles de la ciudad, el jefe del Estado alertó de que el mundo se encuentra ante una encrucijada en la que los gobiernos deben decidir entre reforzar la acción colectiva o sucumbir a “la tentación de replegarse”.
En un discurso centrado en la gobernanza global y la defensa del multilateralismo, Felipe VI sostuvo que el orden internacional construido en el siglo XX atraviesa un momento de incertidumbre. Recordó que ese sistema basado en reglas comunes fue fruto de “grandes dosis de generosidad y altura de miras” y también de la "memoria" de dos guerras mundiales que mostraron las consecuencias de abandonar la cooperación internacional.
Trump versus Wilson
“Hoy ese camino vuelve a estar en cuestión”, afirmó el Monarca al referirse a un escenario global marcado por tensiones crecientes y por el cuestionamiento de las instituciones multilaterales. Felipe VI no citó en ningún momento a Donald Trump, presidente de EEUU, en su alocución aunque fue difícil no pensar en él por el terremoto que está suponiendo su mandato para la política internacional debido a sus ataques a organismos como la ONU y la Unión Europea, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y la guerra contra Irán, entre otros episodios. Además, el Rey empezó el discurso con unas palabras en inglés en las que mencionó a Woodrow Wilson, presidente de EEUU (1913-1921), "padre del idealismo político" y defensor de la multilateralidad.
El Rey lamentó que la interdependencia, considerada durante décadas un elemento de aproximación entre países, sea percibida ahora como una "vulnerabilidad". Sin embargo, recordó que desafíos como las crisis sanitarias, la seguridad alimentaria, la protección del clima y la estabilidad financiera siguen requiriendo respuestas compartidas. “La pregunta ya no es si cooperar. Es cómo hacerlo”, afirmó. En este contexto, alertó de una erosión de la confianza internacional y de la aparición de corrientes que pretenden que “la eficacia prevalezca sobre la legitimidad; los logros materiales sobre los derechos y las libertades; los intereses individuales sobre la dignidad, la participación democrática y el estado de derecho”.
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