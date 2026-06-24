Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que frene las medidas "disparatadas y ofensivas" impuestas por Peinado

La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el exministro del Interior Antonio Camacho, ha elevado un recurso de queja a la Audiencia Provincial de Madrid buscando que "en el mínimo tiempo posible" levante las medidas cautelares que le impuso la semana pasada el juez Juan Carlos Peinado, entre las que se encuentran la retirada de pasaporte --del que deberá hacer entrega a las 18.00 horas de este miércoles--, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días ante un juez. Las argumentaciones del juez son calificadas de "disparatadas y ofensivas".

Con respecto a esta diligencia, desde la presidencia del Tribunal de Instancia de Madrid se ha acordado que vuelva a entrar en los juzgados en coche por el garaje "ya que existe un ambiente hostil y de rechazo social evidente, lo que da lugar a que en ocasiones se produzcan interpelaciones insultos a través de megafonía, con exhibiciones diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada".

En cuanto al argumento expresado por el titular de la plaza de Instrucción número 41 de Madrid, en el sentido de que escoltas de Moncloa podrían ayudar a que se fugara de España para no tener que comparecer ante un tribunal del jurado, lo considera una conclusión "tan disparatada como ofensiva, y su sola formulación evidencia la debilidad del argumento que la sostiene".

Así lo señala en su recurso de queja ante los magistrados de la Audiencia, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que incide que dar por bueno el argumento de Peinado "equivaldría a sostener que el propio Estado es incapaz de controlar a sus propios agentes, y que la seguridad del Estado es, en sí misma, un factor de riesgo para la administración de justicia".

Las medidas fueron impuestas en la misma resolución en la que decidió sentarla ante un tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción relacionados con la gestión de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y el supuesto uso privado de su asistente en Moncloa.

Para la defensa de Gómez no cabe "poner en duda la integridad, la lealtad constitucional y la profesionalidad de una institución que lleva décadas sirviendo a España con ejemplar dedicación" Dicha "descalificación, además de ser injusta e infundada", según esta parte, "resulta inadmisible" y supone una especulación inaceptable" que la Audiencia de Madrid "debe rechazar con la misma firmeza con la que la sociedad española reconoce y valora la labor de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

A lo largo de las 16 páginas de su recurso, Camacho argumenta que "el dispositivo de seguridad estatal, como se ha expuesto, hace materialmente imposible cualquier desplazamiento no controlado por las autoridades".

Begoña Gómez debe acudir esta tarde al juzgado para entregar su pasaporte / EP

Posibilidad de recurrir

También justifica la presentación de este recurso de queja ante la indicación expresa de Peinado de que contra su decisión de sentar a Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés ante un jurado e imponer a las dos primeras medidas cautelares no cabe recurso alguno. En este punto, sostiene la defensa --también ha presentado un escrito en el mismo sentido la defensa de Álvarez-- que estas medidas constituyen un pronunciamiento autónomo e impedir su impugnación la equivaldría a vaciar de contenido el régimen de tutela de los derechos fundamentales de ambas.

Por otra parte, insiste en que Gómez, en su condición de cónyuge del Presidente del Gobierno de la Nación, "se encuentra sometida, con carácter permanente, obligatorio e irrenunciable", a un dispositivo de protección y seguridad personal gestionado por el Cuerpo Nacional de Policía, por lo que las medidas dictadas contra ella resultan "innecesarias". Así, garantizar la sujeción de Gómez al proceso penal y evitar su fuga "se encuentra ya plenamente garantizado por un mecanismo de control mucho más efectivo, eficiente y menos lesivo" que quitarle el pasaporte u obligarla a comparecer periódicamente, según esta parte.

Sobre las sospechas vertidas sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la defensa de Begoña Gómez recuerda que han sido, a lo largo de los más de cuatro decenios de democracia que lleva España," un pilar fundamental en la consolidación del Estado de Derecho y en la protección de las libertades de los ciudadanos", y que su labor es "sencillamente, impagable".

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"Frente a todo lo anterior, el Instructor afirma, sin base fáctica ni jurídica alguna que lo sustente, que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encargados de la protección de mi representada podrían actuar como cómplices en una hipotética fuga, ya sea de forma espontánea o por instrucciones de sus mandos. Esta afirmación merece la más enérgica de las impugnaciones", insiste en su recurso.