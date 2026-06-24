Juanma Moreno pone una fecha límite a las negociaciones y Vox amaga con un primer 'no' en julio si no se aceptan sus exigencias

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no quiere esperar más. El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, finaliza este miércoles la ronda de contactos para la investidura, propondrá a Moreno como candidato y fijará la fecha del pleno, que podría ser la próxima semana. Aunque las negociaciones de PP y Vox se producen casi a diario, sigue sin haber un acuerdo y el líder del PP andaluz se expone a un no de los de Santiago Abascal.

Los partidos que se han reunido con Aguirre este martes en el primer día de la ronda de contactos para una investidura han señalado que la sesión se celebrará "más pronto que tarde" y apuntan a la próxima semana como la fecha más posible. El Reglamento marca 15 días desde la constitución del pleno para elegir a un candidato. Este plazo no se ha cumplido. Expira el viernes 29, lo que hace pensar que se espera una votación rápida en este mes de julio.

Pese a las prisas del PP, todavía no hay un acuerdo cerrado con Vox. De hecho, los de Santiago Abascal ya han alertado a los populares de que si no consigue un acuerdo antes de que se celebre la primera votación de investidura, sus votos serán negativos. "Vox no se va a abstener", ha avisado su portavoz, Manuel Gavira. Tampoco votarán a favor si en la segunda convocatoria de votación, siguen sin tener un pacto.

PP y Vox estudian las medidas

Está claro que el acuerdo tendrá tres patas. La primera parte, sin duda, son las medidas que Vox exige y la segunda estará relacionada con quién las ejecuta, especialmente en el caso de Agricultura o Asuntos Sociales, que Vox ha obtenido en otras comunidades. También entrará en juego la reconfiguración de la Mesa, en la que el PP cededía puestos con voto a Vox y la posibilidad de que los de Abascal obtengan senadores por designación autonómica.

Los equipos de Moreno y Gavira trabajan desde hace días en las políticas que ambas formaciones plantean para Andalucía. "Primero las medidas y luego quiénes las ejecutarán", repiten como un mantra el segundo a cada pregunta de la prensa sobre su entrada en el Gobierno. Vox tiene claro lo que pide: lo mismo que en otras comunidades autónomas. Sin embargo, en el PP no han dejado claras cuáles son sus líneas rojas.

Lo que sí que exigen en el PP es que ellos quieren gobernar en solitario. Aunque no tienen la mayoría absoluta o "de estabilidad", como repetían en la campaña, sí que defienden una "mayoría solvente", apenas les faltan dos diputados para lograr los ansiados 55 escaños. Por ello, ceder una consejería a Gavira o a alguno de los suyos, como ha ocurrido en otras comunidades, estaría descartado en un principio.

Pese a las declaraciones de los populares, en Vox también juegan sus cartas. Los dirigentes andaluces han hecho oídos sordos a las peticiones de las asociaciones agrarias o pesqueras de que el PP se mantenga al mando de la Consejería de Agricultura. Frente a esto, los dirigentes de la formación han aprovechado sus últimas declaraciones para atacar la gestión del PP y defender la de sus compañeros en otras comunidades autónomas.

Estabilidad y presupuestos

El objetivo es conseguir la suficiente estabilidad que permita gobernar con normalidad y presupuestos, algo por lo que Moreno siempre critica al presidente Pedro Sánchez, los próximos cuatro años. Sin embargo, desde el equipo de Moreno lamentan que algunas de las exigencias que realizan en Vox, como puede serlo la repetida prioridad nacional, tienen "difícil encaje legal". Algún popular llega incluso a tachar las medidas de "ilegales".

Desde los partidos de izquierdas, cuyos líderes ya se han encargado de anunciar que no apoyarían ninguna investidura de Moreno, aseguran que todo está hecho. "Se entenderán", han dicho una y otra vez María Jesús Montero, José Ignacio García y Antonio Maíllo. Los tres han denunciado además que estos tiras y aflojas entre ambas formaciones no son más que un "teatro" y exigen que se retome la actividad parlamentaria.

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De no producirse una votación positiva en la Cámara autonómica en estas dos primeras convocatorias, comienza la cuenta atrás. Los diputados tendrán dos meses, desde la primera elección, para convocar tantos plenos de investidura como sean necesarios para alcanzar un consenso. Si aun así no se logra, el Parlamento quedaría disuelto y se convocarían nuevas elecciones 54 días después, es decir, a finales de octubre.