Sánchez reduce la corrupción en el PSOE “a la antigua Secretaría de Organización”, niega financiación ilegal y ve “acoso” contra su mujer y hermano

Ni corrupción generalizada, ni financiación ilegal ni nada nuevo en la tormenta judicial que durante las últimas semanas ha descargado sobre el PSOE y el Gobierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha centrado su comparecencia en el Congreso sobre la corrupción en intentar rebajar la magnitud de los casos que lo cercan. Para ello, los acotó a lo que ha denominado en varias ocasiones "antigua secretaria de Organización" del PSOE, formada por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "En ese mismo grupo, operaba la señora Leire Díez, quién habría realizado gestiones presuntamente irregulares para investigar a servidores públicos", relacionó.

"Personas muy concretas que se aprovecharon de su peso en el PSOE y el Gobierno para ganar dinero", se desvinculó para negar también financiación ilegal en su organización, la línea roja marcada por los socios parlamentarios. Aun sin restar gravedad a estos hechos, sobre todo a la sentencia por mordidas en contratos de mascarillas contra el exministro que dijo respetar porque "no debe haber impunidad de personas corruptas", encapsuló en la misma trama los casos mascarillas o Leire Díez.

Una trama sobre la que defendió, sin embargo, haber actuado ya antes de iniciarse la instrucción con su expulsión de las filas socialistas. "Cuando se descubrió el caso, no dimos un paso al lado, sino uno al frente. Pedí disculpas. Expulsamos inmediatamente a los investigados. Comparecí ante sus señorías. Pusimos al servicio de la Justicia y las fuerzas de seguridad toda la información requerida", enumeró situando siempre su origen en el pasado, "hace ya más de dos años y cuyos extremos van revelándose poco a poco".

Sobre la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el jefe del Ejecutivo volvió a insistir en la confianza en su presunción de inocencia y respecto al rescate a la aerolínea Plus Ultra defendió que el crédito fue "plenamente legítimo" y "conforme a ley". Tras recalcar que hace "15 años que no ostenta un cargo público", enmarcó todo en la "legalidad de su actividad privada".

Frente a la presión política, a la que acusó "de mezclar y equiparar para confundir a la gente y crear una sensación de corrupción generalizada que no existe", utilizó el comodín de la guerra sucia judicial en los casos de su esposa, Begoña Gómez, y hermano, David Sánchez. Sin el más mínimo grado de duda, apuntó, los definió como casos que se "construyen sobre acusaciones infundadas y un patrón de acoso y derribo similar al que hemos visto desplegar en otros países occidentales".

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En la intervención inicial, de apenas media hora e iniciada con referencias a la última reunión del Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo volvió a incidir en que "jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas", en referencia a los casos relacionados con Ábalos y Cerdán y la trama de Leire Díez. "Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, a mi familia y a decenas de cargos públicos por parte del Gobierno del Partido Popular", contraatacó.