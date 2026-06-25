Las asociaciones que integran la acusación popular reivindican su papel en las causas contra el Gobierno de Sánchez

Las organizaciones HazteOír y Iustitia Europa, que ejercen la acción popular en las causas abiertas contra el entorno del presidente Pedro Sánchez y el PSOE han defendido jueves su papel en el actual ordenamiento jurídico y han alertado de la intención del Gobierno de buscar la limitación de sus actuaciones. Estas manifestaciones las realizaron en una conferencia celebrada en un hotel madrileño en el que lograron reunir más de un centenar de personas.

Nouna Lozano, de Hazte Oír, ha definido la acción popular como "trinchera de libertad" que es de todos los españoles. Asimismo ha recordado una rueda de prensa que celebraron en diciembre de 2024, previa al anuncio por parte del Gobierno de limitaciones a la acusación popular en su proyecto de nueva ley procesal. "Se intenta estigmatizar a quienes ejercemos la acción popular", ha lamentado.

También ha recordado que la acción popular es un derecho propio de España, ya que no existe en otros países de nuestro entorno. "En su proyecto, el ministro Félix Bolaños hablaba de homologarnos con el resto de Europa, pero se olvidó de un detalle, que en Europa la Fiscalía es independiente". "Jamás el PSOE será nada ni nadie para marcar una línea roja", ha concluido.

Javier María Pérez Roldán, letrado jefe de Hazte Oír en las causas abiertas contra el Gobierno, señala que la acusación popular más que un derecho es un deber, "un vestigio del siglo XIII" dirigido al bien común. "El ejercicio de la libertad es indelegable por naturaleza", ha recordado, para alertar que "se pretende coartar".

A juicio del letrado, tampoco el PP y Vox, de llegar al Gobierno, deben imponer líneas rojas a la acusación popular. "Es una obligación de patriotismo y de ciudadanía", ha remachado.

Imagen de las acusaciones populares en el inicio de la sesión de este martes del juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. / La Crónica

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha destacado la necesidad de que la ciudadanía apoye a organizaciones como la suya dado que para poder personarse se les exigen altas fianzas. Ha citado el último auto dictado por el juez del caso Zapatero, José Luis Calama, que ha adoptado medidas de protección frente a las filtraciones de determinados documentos obrantes en el sumario y ha impuesto una limitación al acceso de las acusaciones a algunas de las diligencias. En este punto, se ha preguntado por qué el magistrado ha apuntado a las acusaciones populares "y no a las defensas". El auto será recurrido, ha apuntado en este momento Pérez Roldán, porque "hay que escandalizarse".

Por otra parte, a lo largo de su intervención, el letrado de Pardo ha apelado a la sociedad civil: "O como sociedad reformamos el sistema o irá a más" ha añadido, apelando al apoyo y a la "fuerza" de la ciudadanía. Sobre el auto del juez Calama, ha recordado que el recurso que podría presentarse dependerá en todo caso de la unificación dictada por el juez, que otorga la dirección letrada al Partido Popular, que es el que decidirá en última instancia sobre este asunto.

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Finalmente, Rubén Gutiérrez, también de Iustitia Europa, ha recordado el caso del juicio del hermano de Pedro Sánchez, en el que la Fiscalía no acusaba. "En este caso había un incendio, pero los bomberos vinieron con gasolina", ha señalado al respecto, para añadir que si no es la presencia de la acusación popular, este asunto nunca hubiera llegado a juicio.