El Gobierno mandará personal de la UME a Venezuela y ayuda de la Agencia de Cooperación

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ofrecido este jueves a su homólogo venezolano, Yván Gil, ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) tras los terremotos que han sacudido su país.

Precisamente, desde el Ministerio de Defensa avanzan a esta redacción que "levan desde la madrugada preparándose por si acaso era necesario activarse". "Mandamos apoyo y personal" pero aun no están cerrados los concretos de esa ayuda, según dichas fuentes.

Albares ha hecho este ofrecimiento a su homólogo durante una conversación telefónica entre ambos, pocos minutos antes de despegar con el rey hacia México para asistir al encuentro del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay que se disputa la madrugada del sábado.

Fuentes de Exteriores han indicado que el ministro ha trasladado a su homólogo de Venezuela su solidaridad después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan causado este miércoles la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos.

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Ambos han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en la República Dominicana para concretar esa ayuda, según han indicado las fuentes.