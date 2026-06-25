Reacciones al terremoto en Venezuela
Sánchez muestra su apoyo a Venezuela tras los terremotos y ofrece "toda la ayuda necesaria"
"Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", ha trasladado el presidente del Gobierno
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha expresado su apoyo: "Toda la solidaridad con un pueblo hermano"
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo y el de España al pueblo venezolano "tras los devastadores terremotos" que han azotado al país en las últimas horas. Las primeras cifras oficiales de víctimas apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas.
"Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", ha trasladado el jefe del Ejecutivo español en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que la Embajada española y el Consulado en Caracas están "plenamente operativos", haciendo seguimiento de la situación, "del estado en que se encuentran los españoles residentes en el país y a total disposición de nuestra colonia".
El Gobierno español también ha explicado que se encuentra en contacto con las autoridades "para evaluar las necesidades" y ha trasladado su "total disposición para enviar toda la ayuda de emergencia necesaria".
Feijóo: "Toda la solidaridad con un pueblo hermano"
También el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su solidaridad con Venezuela. "Nuestros pensamientos están con Venezuela", ha escrito el jefe de la oposición en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. Las primeras cifras oficiales apuntan a que al menos 32 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas, sin incluir el balance de víctimas en La Guaira, una zona que se han calificado "de desastre" con "decenas de edificios colapsados".
Feijóo ha reclamado enviar al pueblo venezolano "toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesitan". "Toda la solidaridad con un pueblo hermano que tiene por delante días muy difíciles", ha subrayado el líder del PP, que también ha mostrado su cariño "a tantos venezolanos en España que afrontan esta tragedia con enorme angustia".
Doble terremoto
Al menos 32 personas muerto y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".
"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado", ha anunciado la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación.
En su comparecencia, antes incluso de compartir el balance de víctimas, ha alertado de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre".
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