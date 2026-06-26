La delegada en Venezuela del Gobierno canario, desaparecida tras derrumbarse su edificio

La delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara, permanece desaparecida tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que ha sacudido el país y que ha dejado, según el último balance disponible, 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó este viernes que el edificio en el que residía la representante institucional, situado en el estado de La Guaira, ha quedado reducido a escombros. El jefe del Ejecutivo autonómico pidió prudencia mientras continúan las labores de búsqueda.

"No podemos confirmar el fallecimiento, pero las noticias que nos llegan no son positivas. Esperamos que a lo largo de las horas, en cuanto amanezca en Venezuela, tener la esperanza de encontrarla y que pueda estar bien", señaló Clavijo ante los medios.

El Gobierno de Canarias mantiene abierto un seguimiento continuo de la situación en coordinación con la Embajada de España en Venezuela y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Clavijo explicó que el Ejecutivo autonómico está pendiente de recibir información oficial sobre la evolución de la emergencia y sobre los ciudadanos españoles que continúan sin ser localizados. Según los datos trasladados, hay más de 60 españoles desaparecidos tras los dos seísmos.

"Las noticias que nos llegan son preocupantes, porque todavía no ha llegado la maquinaria pesada para proceder al desescombro", afirmó el presidente canario.

El Gobierno de Canarias contactó este jueves con las 22 entidades canarias presentes en Venezuela para conocer su situación y recabar información directa desde el terreno.

El objetivo es evaluar el estado de la comunidad canaria en el país y organizar posibles espacios de acogida temporal para las personas que lo necesiten tras los daños causados por los terremotos.

Estas entidades cumplen un papel clave como red de apoyo para los canarios residentes en Venezuela y sus descendientes, especialmente en momentos de emergencia como el actual.

El Ejecutivo autonómico también mantuvo una reunión con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para coordinar la ayuda que se pueda articular desde las instituciones canarias.

La colaboración se realizará junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el departamento competente para canalizar la respuesta española en el exterior y coordinar las actuaciones con las autoridades venezolanas.

Clavijo recordó que cualquier envío de recursos debe hacerse de forma ordenada y atendiendo a las necesidades que solicite el país afectado.

"Al final, es el Gobierno de Venezuela quien tiene que demandar los medios. Mandar medios sin tener la capacidad de integrarlos, al final, genera más un problema que una ayuda", explicó el presidente.

El Gobierno de Canarias celebrará este viernes un Consejo de Gobierno extraordinario para analizar la situación en Venezuela tras los dos terremotos y estudiar las medidas que el Ejecutivo pondrá en marcha para colaborar con la emergencia.

La reunión servirá para ordenar la respuesta institucional, revisar la información disponible y definir cómo se canalizará la ayuda desde Canarias.

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Además, a las 13:00 horas está previsto un minuto de silencio en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife en memoria de las víctimas mortales del terremoto.