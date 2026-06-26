Lucía Feijoo Viera

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Milei alude a las "manos muy porosas" de Zapatero al hablar de las joyas

El presidente argentino, Javier Milei, habló de las "manos porosas o muy porosas" de algunos políticos a los que se "les escapan un millón y medio en joyas", aludiendo implíticitamente al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente ultra hizo esa referencia durante la apertura de los Cursos de Verano de la Universidad CEU San Pablo, donde en un discurso muy técnico y económico de más de una hora hizo una breve referencia a los casos de corrupción que enfrenta el gobierno español. Hablando de "utilitarismo político" puso el ejemplo de un político que "supongamos que no tenga las manos porosas o muy porosas, que se le escapan 24 millones por algún lado o 1 millón y medio de joyas" y también mencionó sin más referencias a "las filtraciones sobre la mujer", refiriéndose a la esposa de Pedro Sánchez, que enfrenta un juicio por posible tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, que el gobierno tilda de político. Más información