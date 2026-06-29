‘La caída’: Santos Cerdán publica un libro con su testimonio para cargar contra los “juicios políticos”

“Quince días. Ese fue el tiempo que tardó todo en derrumbarse. De participar en decisiones de Estado a una celda de nueve metros cuadrados. De tener voz a convertirse en un relato escrito por otros. Este no es un libro de memorias. Es una radiografía de cómo se construye y se destruye una reputación en la era del juicio mediático”. Así arranca la sinopsis del libro ‘La Caída’ con el que ha sorprendido el que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado en varias causas de corrupción. Un libro autoeditado que saldrá a la venta este martes, según la nota de prensa enviada a los medios desde su entorno.

El subtítulo elegido por el exdirigente socialista da buena cuenta de sus intenciones a la hora de denunciar lo que define “la era del juicio político”. Según la nota promocional, Cerdán “narra en primera persona su experiencia y reflexiona sobre las consecuencias personales, políticas e institucionales del juicio mediático”. Se centra así en cuestiones “como el impacto de la exposición mediática, la presión de la opinión pública, la responsabilidad de las instituciones y los efectos que los juicios paralelos pueden tener sobre las personas y la calidad democrática”.

Mientras que el presidente del Gobierno trata de encapsular la corrupción en el PSOE a la “antigua Secretaría de Organización”, en referencia tanto a Santos Cerdán como al exministro José Luis Ábalos, el que fuera su mano derecha reivindica para sí la presunción de inocencia “como principio esencial de cualquier Estado democrático”.

Portada del libro 'La caída' de Santos Cerdán. / (EPC)

El jefe del Ejecutivo diferencia entre los casos por los que se investiga a su esposa y hermano, tildándolos de "abuso", de la investigación abierta sobre José Luis Rodríguez Zapatero, para quien demanda su derecho a la presunción de inocencia y las presuntas tramas que afectan a Cerdán. “Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista y en el Gobierno para ganar dinero”, lo definió durante su comparecencia la pasada semana en el Congreso.

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"Con esta publicación, Santos Cerdán invita al lector a reflexionar sobre el equilibrio entre el derecho a la información, la rendición de cuentas de los responsables públicos y el respeto a las garantías jurídicas que sustentan el Estado de derecho", se ha trasladado desde su entorno. En la propia sinopsis del libro se abunda en esta línea: "cuando el relato avanza más rápido que la verdad, defenderse deja de ser suficiente. Este libro es, al mismo tiempo, testimonio, análisis y advertencia. Un mapa para entender qué ocurre cuando la maquinaria se activa y por qué casi nadie está preparado para resistirla".