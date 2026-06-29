En Madrid
Un centenar de personas protestan frente al CGPJ contra el "golpe judicial" al Gobierno
Los asistentes han coreado consignas como "el golpe judicial lo vamos a parar" o "dónde está el dinero de Aldama".
EFE
Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este lunes frente a las puertas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en defensa de una justicia independiente y en contra de lo que consideran un "golpe judicial" contra el Gobierno promovido en las diferentes causas judiciales que afectan al entorno del presidente, Pedro Sánchez, y al PSOE.
Con el lema 'La justicia no puede ser ciega ni partidista, ha de ser justa e independiente', en torno a un centenar de personas se han reunido frente a la sede del CGPJ, en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid, convocadas por la Asociación en Defensa de lo Público y Pensiones (Adeppu).
Durante la protesta, celebrada a las 20.00 horas, los asistentes han coreado consignas como "el golpe judicial lo vamos a parar" o "dónde está el dinero de Aldama".
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