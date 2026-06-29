Junts insiste en que Sánchez debe dimitir y avisa al PP: "Nuestra línea roja se llama Vox"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dimita y permita que la Cámara baja elija a su sustituto sin tener que convocar elecciones anticipadas. Nogueras ha insistido, durante una entrevista en TV3, en la propuesta que lanzó la semana pasada durante la comparecencia de Sánchez por las investigaciones judiciales que afectan a su entorno. La dirigente posconvergente no ha querido decir quién debe ser el recambio de Sánchez y se ha limitado a sostener que debe cumplir con los acuerdos alcanzados con su partido en 2023.

En la misma entrevista, la portavoz en Madrid también ha negado cualquier "contacto" con el PP, y ha avisado al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo de que su "línea roja" es Vox. "Si para Junts hay una línea roja, esta se llama Vox", ha manifestado, al tiempo que ha alertado a los socialistas de que si lo que buscan es "frenar a la extrema derecha", seguir con la situación actual no debería ser una opción. En este sentido, ha sostenido que la legislatura actual ya no da más de sí y ha advertido de que si leyes como la de las ocupaciones o los autónomos no salen adelante, se genera un "malestar" entre la ciudadanía que acaba "capitalizando" partido como el liderado por Santiago Abascal.

Así, ha insistido en que su propuesta sí puede parar el avance de estos partidos y ha asegurado que no es tan "extraña", volviendo a poner el ejemplo del Reino Unido. De hecho, Junts ya bautizó la semana pasada su iniciativa como la 'vía Starmer', en referencia al proceso abierto en este país tras la dimisión de su primer ministro, Keir Starmer. Con todo, la líder del partido en Madrid ha instado al resto de partidos que forman parte de la mayoría de investidura a posicionarse sobre su propuesta y, tras recordar la condena de 24 años de cárcel contra el exministro José Luis Ábalos, ha mantenido que la corrupción "genera muchas heridas" en el sistema democrático.

¿Amnistía para Puigdemont?

Nogueras, en cambio, ha evitado adelantar escenarios respecto al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont, previsto para el 16 de julio. La dirigente de Junts se ha limitado a decir que espera que sean "buenas noticias", pero ha rechazado aventurar cuál puede ser la respuesta posterior del Tribunal Constitucional y del Supremo, que tienen al última palabra. "No me atrevo a decir qué hará la justicia española", se ha limitado a decir, al tiempo que sí ha dicho que espera que pueda regresar y que "ojalá" sea el candidato de la formación a las próximas elecciones catalanas de 2028. Sin embargo, ha advertido de que la decisión la tiene que tomar el propio Puigdemont.

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Finalmente, preguntada por el acto organizado por la JNC para homenajear al expresident Jordi Pujol, Nogueras ha asegurado que fue "muy merecido" y ha asegurado que el fundador de Convergencia es un "referente para el catalanismo". Sin embargo, ha diferenciado esta formación de Junts, ya que ha asegurado que se trata de un partido mucho más "transversal". "No es Convergencia, pero sí hay lo mejor de Convergència", ha concluido.