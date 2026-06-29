DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

El juez del 'caso Leire' escucha este lunes a la empresaria que dice haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE La testigo aseguró que la propuesta provenía de "gente del PSOE" y que "era para salvar el culo a Ábalos y Koldo"

Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero imputada, y Marlaska, citados a comparecer esta semana en el Senado La secretaria de Zapatero Gertrudis Alcázar, imputada por el caso Plus Ultra por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, deberá acudir este lunes a las 11 horas al Senado, donde ha sido citada por el PP y adonde también acudirá este martes, a partir de las 16 horas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para responder a las preguntas de la oposición por el caso de Leire Díez.

Miguel Ángel Rodríguez Radiografía del plan de regeneración democrática de Sánchez: la mitad de las medidas no han llegado al Congreso tras dos años Cinco anteproyectos continúan en manos del Ejecutivo y una decena de iniciativas permanecen en un cajón en la Cámara Baja

Ernesto Ekaizer Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, lleva una semana privada de su pasaporte sin conocer el motivo de la medida impuesta por el juez Peinado La colaboradora de la esposa del presidente Pedro Sánchez entregó su pasaporte el pasado lunes 23 de junio, pero ignora por qué el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid se lo ha retirado. La sección 23 de la Audiencia de Madrid tiene que resolver estos días dos recursos de queja- uno de Gómez y otro de Álvarez- contra la medida cautelar que se suman a un recurso de apelacion que tiene fecha de mediados de julio

Caso Zapatero En concreto, Calama ofrece la personación en la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros, encontradas en el despacho del expresidente. Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal". Más información

La UCO documenta "la arbitrariedad" en las adjudicaciones al empresario imputado en el caso Begoña Gómez Un nuevo informe conocido de la UCO de la Guardia Civil documenta, gracias a los correos electrónicos,"la manipulación" en las adjudicaciones al empresario imputado en el caso Begoña Gómez

El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Goobierno José Luis Rodríguez Zapetero, José Luis Calama, ofrece a Hacienda personarse contra él por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas

Exjefes de la UCO, ante el juez El juez del caso Leire toma declaración como testigos a los exjefes de la UCO que supuestamente recibieron presiones para ponerse de perfil en las investigaciones. Se trata de los exjefes de esta unidad del Instituto Armado, Rafael Yuste y Alfonso López Malo. Además, también están citados el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Leonardo Sánchez, y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad

Las asociaciones que integran la acusación popular reivindican su papel en las causas contra el Gobierno de Sánchez Las organizaciones HazteOír y Iustitia Europa, que ejercen la acción popular en las causas abiertas contra el entorno del presidente Pedro Sánchez y el PSOE han defendido jueves su papel en el actual ordenamiento jurídico y han alertado de la intención del Gobierno de buscar la limitación de sus actuaciones. Estas manifestaciones las realizaron en una conferencia celebrada en un hotel madrileño en el que lograron reunir más de un centenar de personas. Iuistitia Europa y HazteOír están personadas en las causas Koldo, Zapatero, Leire o Sepi