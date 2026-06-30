Palacio de la Zarzuela
Felipe VI recibe en audiencia a Azcón tras ser reelegido presidente de Aragón
El dirigente del PP fue investido a finales de abril tras un pacto con Vox
El rey Felipe VI ha recibido este martes por la mañana en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), después de que fuera reelegido al frente del Gobierno autonómico. Azcón ganó las elecciones del pasado 8 de febrero tras ser investido presidente el 29 de abril gracias a un pacto con Vox.
El encuentro se enmarca en los habituales despachos que el jefe del Estado mantiene con los presidentes autonómicos para abordar la situación de sus respectivas comunidades y otros asuntos de actualidad institucional. La semana pasada estuvo en la Zarzuela María Guardiola (PP), presidenta de Extremadura, y este jueves también tiene previsto acudir a otra audiencia Alfonso Fernández Mañueco (PP), jefe del Ejecutivo de Castilla y León.
Tras el despacho con el jefe del Estado, está previsto que Azcón comparezca ante los medios para informar del contenido de la reunión con el Monarca. Sus declaraciones permitirán conocer los principales asuntos tratados durante el despacho.
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Fuente: El Periódico
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