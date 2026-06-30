Actividad parlamentaria
El PP volverá a citar a Zapatero en el Senado aunque aún no pone fecha
Los populares denuncian que el expresidente les "mintió" y que ahora debe dar explicaciones
El PP volverá a citar a José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado. Después de que venciera el plazo que se autoconcedió el propio expresidente del Gobierno para dar explicaciones sobre las joyas que tenía guardadas en su despacho, los populares han tomado la decisión de llamarle a comparecer una vez más a la comisión de investigación sobre el caso Koldo, aunque no han aclarado todavía en qué fecha será. No obstante, lo más seguro es que llegado el momento Zapatero no responda a ninguna pregunta, dada su imputación. Su secretaria, Gertrudis Alcázar, se aferró a sus derechos fundamentales a no declarar este mismo lunes en la Cámara Alta.
Casi cuatro meses después de que Zapatero ya desfilara por los pasillos de la Cámara Alta para negar su implicación en el rescate de Plus Ultra, los populares creen entonces les "mintió" y no pudieron preguntarle por las joyas. "Desde que compareció en la comisión Koldo han pasado muchas cosas", ha recalcado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
"Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria ahora tendrá que dar explicaciones ante el juez y también está obligado a dársela a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una", ha continuado García. La portavoz ha asegurado que el trabajo de las comisiones no parará en verano, pero no ha dado fecha para esta nueva comparecencia.
Sí que ha anunciado que el próximo lunes, 6 de julio, será la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien acuda al Senado para dar cuenta del rescate de Tubos Reunidos y otras empresas. Al día siguiente, será el turno del DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Y ya a la próxima semana serán citadas la directora de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Soledad Fernández, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
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Fuente: El Periódico
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