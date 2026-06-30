Vox tumba la primera investidura de Moreno y el PP mueve ficha para lograr la presidencia andaluza en 48 horas

53 'síes' y 56 'noes'. Juanma Moreno seguirá como presidente de la Junta de Andalucía en funciones, como mínimo, hasta el próximo jueves. No ha habido sorpresas en el Hospital de las Cinco Llagas. Uno por uno, los grupos de la oposición han anunciado que votarían en contra del candidato de los populares a la reelección, un extremo que él mismo ha confirmado: "Lamento que no haya una actitud positiva por parte de ninguno".

Las negociaciones de los populares con Vox se alargaron hasta la noche este lunes en el Parlamento. Todo para poder alcanzar un pacto que permita la gobernabilidad en la comunidad autónoma. Los de Abascal ya le habían dejado claro a Moreno que sin pacto no había apoyos y el tiempo corre en contra del presidente en funciones y de los presupuestos que quiere aprobar "en tiempo y forma" para 2027.

Ha querido la suerte y la mano "inocente" de la vicepresidenta de la Mesa del Parlamento, Ana Mestre, que el primer diputado en anunciar su voto haya sido el portavoz de Vox en la comunidad autónoma, Manuel Gavira. Entre las risas del pleno, el líder de la extrema derecha en la Cámara ha tomado la palabra para anunciar su 'no' y marcar el camino del resto de sus compañeros de grupo.

Moreno evita "el elefante en la habitación"

No ha importado "mayoría solvente" que Moreno defiende que tiene en el Parlamento de Andalucía, el dirigente popular no ha conseguido la mayoría absoluta para revalidar su cargo al frente del Gobierno autonómico. No hay un pacto sobre papel entre PP y Vox y, pese al cambio de tono de los de Santiago Abascal de este martes, sin acuerdo, no hay votos a favor. Así, ambas formaciones tendrán que volver a sentarse.

48 horas. Este es el tiempo que tienen PP y Vox para alcanzar un acuerdo antes de la segunda votación de investidura en Andalucía. No daba tiempo en el receso para comer que ha dado el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, para cerrar ningún pacto, como ha reconocido el líder de Vox, Manuel Gavira, a preguntas de la prensa a su salida del salón de pleno. Aun así, los dos han mostrado predisposición para alcanzarlo.

Las exigencias de Vox están claras, aunque la izquierda insista una y otra vez en conocer los pormenores de las conversaciones. Los de Abascal han impuesto en otras comunidades las rebajas de impuestos, las medidas de impulso al campo que defienden -contrarias a las políticas europeas- y la prioridad nacional, un término que sostienen que busca "poner a los españoles en el centro de todas las decisiones".

Pese a las peticiones a uno y otro lado y a que sí que ha hablado de inmigración, el presidente andaluz en funciones no ha hablado en ningún momento de la prioridad nacional. El "elefante en la habitación", como lo han definido los portavoces de la izquierda y cómo se ha reconocido con sorna el líder de Vox, Manuel Gavira, que ha centrado su discurso en torno a este término pese al silencio de Moreno al respecto.

Moreno confía en alcanzar un acuerdo esta semana

"El pueblo andaluz ha señalado el camino", ha asegurado Moreno en su última intervención minutos antes de la votación. Así, ha explicado que los andaluces les han hecho "un encargo" de entenderse y "llegar a un acuerdo. "O bloqueo o llegar a un acuerdo que nos permita no frenar Andalucía", ha sentenciado Moreno, que ha agradecido la "disposición, generosidad y ganas de que Andalucía siga avanzando" que ha mostrado Vox.

El presidente popular ha reconocido que no le ha gustado la situación a la que se ha tenido que enfrentar en el pleno, aun así, ha confiado en que, "lo antes posible", puedan alcanzar un pacto. De hecho, ha confiado que "en 48 horas pueda comenzar la legislatura". "No pierdo la esperanza, la ilusión, las ganas y la sonrisa de seguir trabajando por Andalucía", ha defendido el presidente en funciones.

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Si no se alcanza un acuerdo este jueves, PP y Vox tendrán dos meses para poder negociar un pacto y convocar una votación tantas veces como sea necesario. De no conseguir una firma, como ha señalado el propio presidente en sede parlamentaria, habría que repetir elecciones el próximo 25 de octubre: "Nos iríamos a Navidades para que hubiera un nuevo gobierno".

Fuente: El Correo de Andalucía