Trama Leire Díez
El PP solicita al juez la imputación de la directora de la Guardia Civil en el 'caso Leire Díez'
Marlaska defiende a la directora de la Guardia Civil
Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
EP
El Partido Popular, que lidera la acusación popular en el 'caso Leire Díez, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa que llame como imputada a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo realiza esa petición en nombre de las acusaciones populares de la causa.
Los 'populares' también piden que cite como imputados al anterior director general, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo, Manuel Llamas.
En base a las pesquisas, consideran "acreditado" que entre González y Leire Díez "existió una relación personal y reiterada, previa al nombramiento de la primera, que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024, materializándose en, al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea".
Fuente: El Periódico
- Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado
- Una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta deja un herido y obliga a cortar en Cáceres la N-521
- Cierran negocios en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres
- Cáceres Way, la revolución que espera el oeste de la ciudad: 9 de cada 10 vecinos creen que beneficiará a El Junquillo, Macondo y Castellanos
- Las mujeres que cosen paracaídas militares avalados por la OTAN en un pueblo extremeño de menos de 300 habitantes
- La UEx recibe 42.120 preinscripciones: las carreras con más competencia y las fechas de matrícula
- Muerde y da un cabezazo a dos guardias civiles en un control de tráfico en Oliva de Plasencia
- Cinco extremeños y un gallego: así es la nueva promoción de jueces para Cáceres y Badajoz