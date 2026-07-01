Sánchez potencia la candidatura de la gigafactoría de IA con la escenificación del nuevo consorcio público-privado

El Gobierno sigue impulsando el proyecto para la gigafactoría de inteligencia artificial española y este miércoles Pedro Sánchez ha escenificado durante una reunión en Moncloa el peso del consorcio público-privado a la espera del lanzamiento de la convocatoria de la Comisión Europea. Con doble sede en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) se busca dotar a España y Europa de capacidades avanzadas de IA. En la reunión han participado, además del jefe del Ejecutivo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, los representantes de ACS (Florentino Pérez); Grupo Santander (Héctor Grisi); Telefónica (Marc Murtra) y Multiverse Computing (Enrique Lizaso), así como el primer directivo en incorporarse al consorcio y responsable ejecutivo del mismo, Francesc Fajula.

Está previsto que este proyecto movilice una inversión de hasta 5.000 millones de euros. La mayoría accionarial privada está repartida en Telefónica (con el 15,67% del accionariado), ACS (15,67%), Banco Santander (15,67%), y Multiverse Computing (4%) -un proyecto, impulsado por el Gobierno de España con el 47,99% de las acciones-, junto a la Generalitat de Catalunya (1%).

El consorcio, de reciente creación, desarrollará la primera gigafactoría avanzada de inteligencia artificial española y permitirá que universidades, pymes, centros de investigación e instituciones españolas multipliquen su capacidad de investigar, innovar y reforzar la competitividad española en la carrera por la IA. Sánchez ha trasladado durante el encuentro la importancia para el Gobierno de este proyecto, por lo que ha instado a seguir trabajando "para construir y gobernar las tecnologías estratégicas, y España contribuya, con ambición política e inversión, a que Europa pueda liderar ámbitos tecnológicos clave, recuperar competitividad y reforzar la capacidad de decidir sobre el futuro digital español y europeo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al president de la Generalitat, Salvador Illa. / José Luis Roca

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 16 de junio una inversión de 719 millones a través de la cual la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) pasó a formar parte del accionariado de la sociedad que presentará la candidatura española a la convocatoria europea. La Comisión Europea enmarcó esta convocatoria en la iniciativa InvestAI, con un fondo específico para financiar gigafactorías.

Ecosistema español de IA

Desde el Gobierno defienden que esta operación refuerza el ecosistema español de IA. España ya cuenta con dos factorías de IA vinculadas a EuroHPC, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el Centro de Supercomputación de Galicia CESGA, ambos con financiación del Gobierno. Las mismas fuentes destacan que el ordenador cuántico MareNostrum 5, en el BSC ha permitido hacer simulaciones del genoma humano, el diseño acelerado de nuevos fármacos o el proyecto del gemelo digital de la tierra.

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Las gigafactorías son una infraestructura tecnológica e industrial donde se entrenan y operan los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Frente a los centros de datos convencionales, optimizados para tareas más comunes, son instalaciones especializadas en aportar la capacidad de cálculo que necesita la nueva generación de IA.