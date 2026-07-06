Estudio sobre calidad democrática
Encuesta CIS: Los españoles solo confían en las Fuerzas Armadas y los partidos políticos sacan la peor nota
El 80% de los encuestados eligen la democracia como opción de gobierno preferida, pero el 57% está insatisfecho con su funcionamiento
Jose Rico
La desafección ciudadana con los principales poderes del Estado ha provocado una caída en la confianza de los españoles en las instituciones y organizaciones del país de la que solo se salvan las Fuerzas Armadas. El cuarto estudio sobre calidad de la democracia del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el estamento militar es, de largo, el actor social que genera mayor confianza entre la ciudadanía, con una nota media muy alta, 6,96 sobre 10. El resto de instituciones por las que pregunta el sondeo se quedan por debajo del 5, con los partidos políticos como clamoroso farolillo rojo (2,92).
Según la encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 9 al 12 de junio, en plena oleada de investigaciones y juicios que dieron a los tribunales buena parte de la atención mediática, las Fuerzas Armadas es la única institución que aprueba, y los gobiernos autonómicos (4,76) obtienen mejor puntuación que el gobierno central (3,79). Los tribunales de justicia no salen del todo mal parados (4,74) al situarse como el tercer colectivo más confiable.
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Fuente: El Periódico
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